La caída libre electoral de Podemos Andalucía podría hacer peligrar el futuro de Teresa Rodríguez

Con el debido respeto, creo que la mayoría de ustedes está equivocado, los que han llevado a Andalucía y a España a la situación actual son los políticos de profesión, muchos sin ningún tipo de oficio ni de estudios del PPSOE y también son éstos los que esperan a la cola de los juzgados para ser procesados, esto es un hecho. Ahora bien, si a ustedes no le interesa lo que estos señores dicen eso es otra cosa, si tienen cuentas en Suiza y tienen para médicos y colegios privados o piensan que los pobres se lo merecen,...eso es cosa de ustedes, no estoy hablando de los intereses particulares de cada uno sino de un hecho que es que un tropel de corruptos sin oficio ni beneficio del PPSOE, liberales, tradicionalistas y todo eso, supuestamente, ha estado gobernando el país durante cuarenta años y ahora está como está y mientras uno tras otros van pasando por los juzgados, porque les están quitando la hacienda, el patrimonio y los recursos, porque le han estado robando al país, ustedes acusan a Errejón de lo que no ha hecho,… y además no hay idea más trasnochada, más prehistórica que la desfachatez del capitalismo, la idea de que debe haber explotadores y explotados, del fuerte y del débil y de la propiedad sin límites, de que pueden ustedes vender el aire al que quiera respirar, esta idea no sirve para construir países, sólo sirve para vivir en la selva junto a las fieras, así que si esa idea es la verdadera dejen ustedes de hablar de política y de país, pero para mí que el fuerte y el débil no existen si ustedes no ponen de antemano las reglas que favorecen a unos cuantos, las reglas que hacen legal y respetable la explotación y toda esa basura neoliberal.