Rajoy asegura al PSOE que quiere tener la misma relación con Trump que con Obama

El presidente se 'enzarza' con el diputado de ERC Gabriel Rufián

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que no le preocupan en "exceso" las críticas del PSOE al contenido de su conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque le consta que si los socialistas gobernaran, hubieran mantenido "exactamente" su misma posición.

Rajoy ha respondido así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a una pregunta del portavoz del PSOE, Antonio Hernando, sobre si trasladó a Trump en su conversación telefónica de la semana pasada alguna preocupación por sus primeras decisiones.

"Sé, me consta y estoy absolutamente convencido de que si ustedes estuvieran en el Gobierno en lugar de estarlo yo, hubieran hecho exactamente lo mismo", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha añadido que, por eso, no le preocupan "para nada" las críticas socialistas "de cara al futuro".

Ha reiterado que España y Estados Unidos son socios estratégicos, amigos y aliados que comparten valores, intereses, relaciones comerciales e inversiones.

Y ha recalcado que quiere mantener con Trump "exactamente las mismas relaciones" que ha tenido con su antecesor, Barack Obama.

Rifirrafe con Rufián

El presidente del Gobierno también ha concluido en el Pleno, tras escuchar los argumentos del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, contra la judicialización del proceso independentista catalán, que "en política no hay absurdo imposible".

Por dos veces ha utilizado Rajoy el adjetivo de "absurdo" en el debate de cinco minutos que ha mantenido con el republicano en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Rufián ha preguntado al jefe del Ejecutivo si está de acuerdo "con la judicialización del proceso de autodeterminación catalán" y "con que una urna te lleve a un juzgado", y Rajoy le ha replicado con lo que considera "el ABC de la democracia".

"No me queda más remedio que explicarle lo que ya todos sabemos", se ha justificado Rajoy tras repetir, una vez más, su tesis de que en España hay "libertad de pensamiento", pero no "impunidad", y de que por eso hay que aplicar la ley a quien se la salta.