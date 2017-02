Cifuentes pide disculpas a Aguirre si está "molesta" porque ayer se refirió a su salida del PP como "deserción"

15/02/2017 - 9:56

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido públicamente disculpas a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, por si está "molesta" porque ayer la dirigente autonómica se refiriera a su salida del PP madrileño como "deserción".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, Cifuentes ha explicado que le consta que ella y su "entorno" está "molesto" por sus palabras y ha explicado el episodio de ayer para aclarar que su intención no fue hablar de "deserción" con la connotación negativa del término que puede tener en "el terreno militar".

"Lo expliqué por activa y por pasiva", ha señalado Cifuentes, que ha indicado que a la "enésima" pregunta de ayer de por qué se había puesto al frente de la gestora del PP madrileño, ella habló de que no lo había pedido sino que la llamaron del partido tras la "renuncia, dimisión, o abandono" de Esperanza Aguirre y del secretario general de entonces, Ignacio González.

"Y en un momento hablé de la palabra deserción, pero no por una connotación negativa que puede tener en el terreno militar, ni mucho menos, lo expliqué... me refería al abandono que se había producido por parte de la dirección", ha reiterado Cifuentes, que ha pedido disculpas por ello en varias ocasiones. "Querida Esperanza, si te ha molestado pido disculpas en público, mi intención no era que te sintieras molesta", ha añadido.

En otra parte de la entrevista, ha indicado que los "entornos enredan mucho". "La tengo mucho cariño pero me temo que los entornos andan enredando", ha lamentado Cifuentes, quien preguntada por si cree que el entorno de Esperanza Aguirre está intentando enredar, ha dicho que sí y que "lleva muchos años haciéndolo".

No obstante, ha indicado que es algo habitual en los partidos políticos, que no tiene nada que ver a lo que pasa en Podemos, donde a la "disidencia se la manda al destierro" y que no tienen "realmente importancia". Sólo la tiene, ha añadido, "cuando lo consiguen (enredar)".

Cifuentes ha indicado que ha trabajado "muchos años con ella" y que ha aprendido "mucho". Además, ha indicado que es una persona que "tiene mucho que aportar" y ha insistido en que no tiene "ningún problema" con ella.