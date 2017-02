C's acusa al PSOE de no ejercer su papel de "condicionante" en las cuentas

Madrid, 15 feb (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado hoy que en el Pleno hay una "mayoría de facto" porque el PSOE no está aprovechando "en absoluto" su papel de "grupo condicionante" y guarda "silencio" ante todo lo que hace el equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

"¿Ustedes han visto al PSOE decir algo? En Ahora Madrid practican el trilerismo político y van cambiando los papeles con la connivencia del PSOE", ha denunciado hoy Villacís en el pleno municipal en el que Ahora Madrid y el PSOE aprobarán las cuentas para 2017 que ponen fin a la prórroga presupuestaria.

En su discurso, la portavoz de Ciudadanos le ha preguntado a la portavoz de este grupo, Purificación Causapié, si realmente se cree el papel "tan importante" que tiene su grupo y le ha preguntado si no le preocupa, por ejemplo, la tasa de paro que hay en una ciudad que "crea 13 veces menos empleo que el resto de españa".

"El cambio de este Ayuntamiento ha sido un cambio a peor", ha sostenido la portavoz el partido naranja, que ha reprochado al PSOE que apoye la gestión del equipo de Carmena y lo haga además después de mantener a la ciudad sin presupuesto durante un mes y medio.

"Nos han hecho pasar por un teatrillo. Han tenido los presupuestos parados por 12 millones de euros, que es lo que gasta Madrid en un día", ha dicho la portavoz de Ciudadanos al PSOE, además de haber estado "haciéndose los duros negociadores, como si fiera a creerles alguien".

"Madrid necesita un PSOE fuerte. Queremos que despierten y espabilen", ha pedido Villacís.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital ha denunciado que el equipo de Gobierno ha convertido "en gas" todo lo que prometía y además está ocultando todos los datos a la oposición.

"Llega un momento en que esto, alguien se lo tiene que decir, les viene grande. De la teoría y la probeta de la universidad a gobernar una ciudad como madrid hay un trecho", ha reprochado la portavoz de Ciudadanos, además de afear el incumplimiento de las cuentas del año pasado que contemplaban por ejemplo la construcción de viviendas infantiles

Y ha dicho además que no ha aumentado el gasto social y que las escuelas infantiles estaban en el presupuesto del año pasado y no se han ejecutado, como tampoco se han comprado 150 viviendas como decía en el presupuesto y en cambio sí se ha adquirido la sede del área de Economía y Hacienda, no presupuestada, y que ha costado 105 millones de euros.