El cabecilla de la 'Púnica' De Pedro dice que no presentó ningún presupuesto al presidente murciano

Aunque admite que se reunió con él cuando era consejero

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

El empresario Alejandro de Pedro, imputado en el 'caso Púnica', ha afirmado este miércoles que se reunió con el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando era consejero de Educación, pero que no le presentó ningún presupuesto. Los documentos que se encontraron sobre él en su empresa, ha dicho, los hizo "por su cuenta" un comercial al que estaba formando, están "inacabados" y "no tienen validez" porque nadie los revisó. El juez de la operación 'Púnica' atribuye tres delitos al presidente de Murcia.

En una entrevista en la Cadena Cope, ha relatado que este comercial -Javier Bueno- y él regresaron de Murcia, de una reunión con Sánchez, un viernes por la tarde y él fue detenido el lunes siguiente (el 27 de octubre de 2014), de manera que se enteró "por la prensa" de los documentos que había preparado el comercial.

Según ha explicado, el comercial hizo un "documento de briefing, resumen de la reunión" y también una ficha de cliente que "rellena en blanco porque no tiene los datos". En su opinión, esa ficha de cliente y el hecho de que en el documento de briefing pusiera la palabra "formación" es lo que esgrime la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para interpretar que Sánchez había llegado a un acuerdo con De Pedro para encargarle trabajos de reputación online.

Sin embargo, el empresario ha asegurado que esos documentos "no tienen ningún tipo de validez" porque no los habían revisado ni el director técnico ni él mismo, y ha apuntado que tal vez el comercial los inició "por adelantar" trabajo.

Es más, ha remarcado que, aunque él mismo estuvo en esa reunión con Sánchez, no tenía planteada una estrategia para sus necesidades, porque no habían tratado ningún asunto en concreto para que la empresa pudiera empezar "un planteamiento para ofrecerle un servicio".

De Pedro ha admitido que se vieron "en un par de ocasiones", porque entiende que Sánchez tenía una necesidad "para su Consejería" y él ofrecía sus servicios, pero no llegaron a "materializar nada". "Nada es nada", ha remachado.

De hecho, ha asegurado que, al menos en lo que él recuerda, no llegó a presentar ningún presupuesto, un documento que siempre supervisa él y que en todo caso debería estar precedido de una reunión entre él y el hoy presidente "para aclarar" qué debían hacer. "Esta reunión no la he tenido con él, así que es imposible que de mi empresa salga ninguna oferta", ha añadido.

Los informes no son "personales"

También ha subrayado que los trabajos realizados por sus empresas no son de reputación "personal" online, sino que los nombres de las personas no pueden disociarse de los cargos que desempeñan aunque por "terminología interna" en sus informes escribían "personal".

También ha asegurado que, en los cuatro años de vida de sus empresas, su facturación en la Región de Murcia, sólo fue de 4.200 euros, y ha explicado que los trabajos de reputación y posicionamiento online son algo legal, que consiste en posicionar las noticias positivas sobre las negativas conforme a las reglas de Google, no en inventar noticias.

De Pedro ha dicho que le pareció "extrañísimo" que el juez Eloy Velasco, instructor de la causa, se refiriese a él como "conseguidor" de la 'trama Púnica' y ha añadido que lo que más le molesta es que se refiera a él y a su hermano, junto a gente de su empresa como "banda organizada". "No entiendo nada", ha afirmado.