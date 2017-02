Los ediles del PP corean "no" a las cuentas "de dudosa legalidad" de Carmena

Madrid, 15 feb (EFE).- Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid han coreado que "no" apoyan los presupuestos a su juicio "de dudosa legalidad" de Madrid, respondiendo a las preguntas que el portavoz adjunto del grupo, Íñigo Henríquez de Luna, hacía desde el estrado para demostrar que la capital está peor con Ahora Madrid.

El portavoz adjunto del PP ha sido el encargado de defender el rechazo de su grupo a las cuentas que el equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha logrado hoy sacar adelante con el apoyo del PSOE, y lo ha hecho lanzando preguntas a los ediles de su grupo que éstos respondían de forma coral, por lo que han sido censurados por la alcaldesa, Manuela Carmena, que preside el Pleno.

"Díganme, un año y medio después, ¿Madrid está más limpia y más verde?", ha dicho Henríquez de Luna, a lo que el resto de ediles respondían que no, lo que ha provocado risas y muecas en los ediles de Ahora Madrid.

Y ha proseguido: "¿Está mejor conservada?", "¿Tiene mejores infraestructuras?", "¿Tiene más y mejores dotaciones educativas, deportivas, sociales y culturales?", "¿Pagan los madrileños menos impuestos?", "¿Sienten los madrileños que su Ayuntamiento de verdad se preocupa por solucionar sus verdaderas necesidades y problemas?", "¿Madrid tiene una cultura más libre, abierta y plural?" "¿Es una ciudad más segura, con policía municipal más cercana a los problemas de los vecinos?".

Los ediles del PP han respondido que "no" a cada una de estas preguntas, tras lo cual, al finalizar, el edil Íñigo Henríquez de Luna ha exclamado: "¡Nosotros creemos que no! ¡Estamos seguros que no!".

La alcaldesa ha tomado la palabra para reprochar que "la compañía coral no es algo que debemos mantener en este Pleno" y pedir a los populares guardar silencio y comportarse "con educación".

Previamente a esta escenificación, el portavoz adjunto del PP ha denunciado que los presupuestos de 2017 son un "papel mojado" por la "manifiesta incapacidad" del equipo de Gobierno para ejecutarlo, tal y como a su juicio ha sucedido con las cuentas de 2016, que han dejado sin acometer buena parte de sus inversiones mientras que se ha comprado la actual sede de Economía y Hacienda por 105 millones de euros aunque no estaba contemplada su compra en el documento.

"No han hecho nada de lo prometido pero el señor Sánchez Mato ya tiene su Palacio de Invierno", ha dicho el edil del PP al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

El portavoz adjunto del PP ha considerado de "dudosa legalidad" las cuentas de Madrid para 2017 porque, ha dicho, "han incumplido la regla de gasto en 2016 en cerca de 250 millones de euros y la previsión para 2017 es de 222 millones", además de reclamar al edil Sánchez Mato que por "transparencia" facilite a la oposición la documentación del Ministerio de Hacienda.

Al PSOE, el edil del PP le ha acusado de ser "corresponsables" de la gestión de Ahora Madrid, y, en referencia a la negociación de las cuentas entre ambos grupos, se ha preguntado: "¿Y tanto revuelo para esto, para un 3 % del presupuesto?"

"Ahora sabemos que el PSOE asume el 97% del proyecto de Ahora Madrid. O lo que es lo mismo: el PSOE es responsable al 97% del desastre de este Gobierno", ha asegurado el popular.