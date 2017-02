Concejal de Madrid le dice al PP que son unos "Eduardo Manostijeras" y que no habrían dejado sentarse a Rosa Parks

15/02/2017 - 11:21

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha declarado sobre la aprobación de los presupuestos de 2017 que "más vale tarde que nunca" aunque considere que "no es demasiado tarde" para criticar al PP que sean unos especialistas en recortes.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

En su opinión, los miembros del PP son "Eduardo Manostijeras" y nunca habrían conseguido favorecer la igualdad, al menos en la ley estadounidense, entre blancos y negros. "Ustedes no hubieran dejado que se sentara Rosa Parks", ha espetado.

Con ello se refería a una de las figuras más importantes en Estados Unidos (EE.UU) en favor de los derechos civiles que en 1955 se negó a ceder su asiento a un blanco en un autobús y ocupar la parte trasera del vehículo como estaba estipulado entonces. Esta acción la llevó a la cárcel y a convertirse en un símbolo de los derechos de los afroamericanos en EE.UU.

Las palabras las ha lanzado en el Pleno extraordinario de presupuestos cuando se ha referido a deuda "ilegítima" desde el punto de vista político aunque tengan que pagarla en cumplimiento de las normas.

También ha criticado que PP y C's vean un "sablazo" las ordenanzas fiscales, con las que se ingresa un millón de euros, no los 200 millones señalados por esos partidos. Les ha afeado igualmente que no apoyen el aumento presupuestario en limpieza. "Sean consecuentes con lo que dicen", les ha espetado, tras recordar al PP la herencia que dejaron de más de 5.000 millones de deuda.

"ANOMALÍA HISTÓRICA"

De "anomalía histórica" ha descrito la prórroga presupuestaria y "no por falta de diligencia del Gobierno sino por la necesidad de acuerdo" porque Ahora Madrid no tiene mayoría absoluta en la Cámara de Cibeles. En la sesión plenaria urgente han estado todos los ediles, incluidos los dos de Ahora Madrid de baja por maternidad (Celia Mayer) y paternidad (Pablo Soto).

Sánchez Mato ha declarado que hoy es un día para tener una "enorme sonrisa" en los labios porque "Madrid tendrá un presupuesto en 2017 ajustado a las necesidades de este nuevo año". Sí ha reconocido que le hubiera gustado que este pleno se hubiera celebrado en diciembre, para lo que la Junta de Gobierno "hizo todo lo posible".

"Es un presupuesto para estar muy orgullosos", ha añadido. El edil ha remarcado que el proyecto presentado en noviembre "ha sido mejorado gracias a la capacidad de diálogo del PSOE, paciente y constante". Esto se ha traducido en la aprobación de 140 enmiendas del PSOE, once más que el año pasado, aunque esto no se trate de incorporar enmiendas "al peso", para hacer un proyecto "aún más social".

Carlos Sánchez Mato ha destacado que se trata de un presupuesto con "cuentas saneadas, sociales y justas, con un proceso de reducción de la deuda que no tiene paralelo en otras administraciones" y esto gracias al apoyo del PSOE en un "esfuerzo" que se está dando en otros ayuntamientos, como Barcelona y Coruña, demostrando que el municipalismo es una nueva forma de entender la política.

También ha destacado el aumento para distritos, en lucha contra el cambio climático (con 250 nuevos autobuses no contaminantes), la inclusión de la perspectica de género en las políticas públicas porque no se quitarán "las gafas moradas para combatir el patriarcado". En su primera intervención ha dado las gracias a su equipo, a Ahora Madrid, al PSOE y a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, porque "sin ella este acuerdo no sería posible".

Además, ha criticado que PP y Ciudadanos se hayan dedicado a hablar de su barba porque "no han tenido tiempo para analizar los presupuestos" dedicándose a lanzar "cortinas de humo", como la referida a los datos facilitados al Ministerio de Hacienda. "Que Esperanza Aguirre mande un whatsapp a Cristóbol Montoro", ha retado.