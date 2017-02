Henríquez de Luna subraya que Aguirre dimitió "por responsabilidad política"

15/02/2017 - 12:11

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha asegurado este miércoles que la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP madrileño fue "por responsabilidad política", que "nunca ha tenido apego a los cargos" y que lo que "más le importaba era el PP".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Así se ha referido Henríquez de Luna tras el Pleno de presupuestos a la intervención de ayer de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien se refirió a la salida de Aguirre del PP madrileño como una "deserción".

Por su parte, en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, Cifuentes ha explicado que le consta que ella y su "entorno" está "molesto" por sus palabras y ha explicado el episodio de ayer para aclarar que su intención no fue hablar de "deserción" con la connotación negativa del término que puede tener en "el terreno militar".

"Evidentemente calificar de deserción la dimisión de Aguirre es un error; si ella -Cifuentes-- ha rectificado, me parece muy bien", ha apostillado.

"Le puedo decir que la gestión del PP era buena; Esperanza Aguirre dimitió por responsabilidad política cuando algunas informaciones salieron en los medios; y que quede claro que nadie ha podido contrastar su veracidad. Desde luego en el procedimiento del caso Gürtel y del caso Púnica no ha habido ninguna información que pudieran decir que era cierto", ha expresado el popular.

Sobre el "paso adelante" que le pidió dar Cifuentes, Henríquez de Luna ha asegurado no tener "nada" que contestar. "Ayer anunció --Cifuentes-- su candidatura y me pareció muy bien. Todo el mundo que me conoce sabe que se me puede acusar de muchas cosas, pero no de no decir siempre lo que pienso y de haber dado siempre la batalla de las ideas", ha explicado.

En este sentido, el popular ha señalado que ha pedido a su formación que "cambie, que sea más abierto". "Creo que el nuevo PP tiene que aprender de los errores y no repetirlos, creo que eso es lo que tendríamos que hacer, y estoy de momento en el debate de las ideas y a los candidatos les deseo toda la suerte del mundo", ha aseverado.

"Yo el día que tome otra decisión ya lo anunciaré, pero ahora solo defiendo que se hagan las cosas bien; convocar el congreso en el puente de San José cuando hay cuatro días de fiesta, no me parece la mejor forma de que los militantes participen. Es lo que pienso. Si molesta, lo siento, pero es lo que piensa la mayoría de militantes del partido", se ha referido sobre la polémica de la fecha de celebración del congreso regional.