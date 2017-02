Henríquez de Luna no descarta competir con Cifuentes: "no lo tengo decidido"

Madrid, 15 feb (EFE).- El número dos de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, el edil popular Íñigo Henríquez de Luna, no descarta competir contra Cristina Cifuentes por la presidencia del PP en Madrid, aunque añade que no lo tiene "decidido" y que cuando tome una determinación lo anunciará.

"De momento estoy como siempre defendiendo mis ideas", ha asegurado el edil popular a preguntas de la prensa tras el pleno municipal que ha aprobado los presupuestos para 2017 en Madrid, aunque hace menos de un mes dijo que sí descartaba presentarse.

"Siempre he dicho lo que pienso y siempre he sido valiente en ese sentido, por lo tanto el día que tenga que hacer otro anuncio pues también lo diré, pero mientras no lo tenga decidido pues no tengo que decir absolutamente nada", ha afirmado el concejal.

Henríquez de Luna, que ha reiterado sus críticas ante la fecha de celebración del congreso regional del PP, del 17 al 19 de marzo y que coincide con el puente de San José lo que, a su juicio no es "la mejor manera de que los afiliados participen".

Para el Partido Popular, el concejal desea cambios que logren un partido "más abierto, más democrático" y que "aprenda" de los "errores" por lo que se compromete a dar "la batalla de las ideas" y ha deseado suerte a los dos candidatos conocidos hasta el momento: Cristina Cifuentes y Luis Asúa.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid descartó el pasado 23 de enero optar a la dirección de su partido en la región, aunque insistió que protestaba por las fechas del congreso porque quería defender el "derecho de cualquier militante a poderse presentar".

"Claro que lo descarto", respondió entonces a los periodistas que le preguntaron si estaba pensando en ser candidato a la dirección del PP en la Comunidad de Madrid, a lo que añadió que "todo el mundo sabe que ella", en referencia a Cifuentes, iba a ser "la candidata".