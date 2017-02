La guerra de Estados Unidos contra Irán es económica y no militar, según Jameneí

Teherán, 15 feb (EFE).- El líder supremo iraní, Alí Jameneí, aseguró hoy que la "verdadera" guerra de Estados Unidos contra Irán es "económica" y que las amenazas de recurrir a la opción militar son "mentira".

"EEUU quiere, con la reiteración del truco de la amenaza y la guerra militar, desviar la atención de los responsables de Irán de la escena verdadera de la guerra, que es la económica", dijo en un discurso en la ciudad de Tabriz.

Jameneí señaló que son "mentira" tanto las declaraciones estadounidenses de que "la opción militar está sobre la mesa" como las advertencias de responsables europeos de que "sin el acuerdo nuclear la guerra era segura".

Según las declaraciones recogidas en un comunicado oficial, la guerra económica se basa en "la imposición de sanciones y en la negación a la población de oportunidades para promover negocios en el país".

Por ello, instó a las autoridades iraníes a "dedicar todo su esfuerzo a solucionar problemas como el desempleo, la recesión y la inflación y las diferencias sociales".

Jameneí destacó asimismo que Irán tiene en la actualidad un papel regional y global, como en la mediación para terminar con la guerra en Siria, que no puede despreciar ni Washington.

"Hoy todos reconocen el poder determinante de Irán y saben que en casi todos los asuntos de la región, en caso de que Irán no esté presente y no tenga la voluntad" no se solucionarán, agregó.

Las relaciones entre EEUU e Irán se han tensado hasta el extremo desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien advirtió a Teherán de que "está jugando con fuego".

Washington impuso sanciones a 13 individuos y 12 entidades iraníes después de que a fines de enero Teherán probara un misil balístico.

Las autoridades iraníes anunciaron medidas recíprocas a las sanciones y también al veto migratorio de Trump a los nacionales de Irán y otras seis países de mayoría musulmana, suspendido ahora por la justicia estadounidense.