Junqueras desmiente afirmaciones de Vidal, pero admite "daño" hecho al Govern

Barcelona, 15 feb (EFE).- El vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha desmentido hoy con un "no, no, no y no" todas las afirmaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal sobre supuestas ilegalidades del Govern, aunque ha admitido que las "dudas" derivadas de sus palabras han hecho "daño" a la Generalitat.

Junqueras ha comparecido hoy en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament para dar explicaciones sobre la gestión de datos fiscales por parte del ejecutivo catalán, tras la tormenta política generada por las afirmaciones de Vidal en que aseguró que el Govern disponía de esos datos de forma ilegal.

En su intervención inicial, el vicepresidente catalán y líder de ERC ha recordado que, tras la polémica generada, el Govern encargó una auditoría a la Agencia Catalana de Protección de Datos para "esclarecer la realidad de los hechos" y "demostrar que todo se está haciendo correctamente, porque no queremos que nadie tenga ninguna duda del trabajo de la administración tributaria catalana".

"Las dudas generadas por las declaraciones de Vidal han hecho daño al Govern de Cataluña, como también a los profesionales de la agencia tributaria catalana que actúan con absoluta profesionalidad desde hace tres décadas, con gran responsabilidad de proteger esos datos para que nadie haga un uso indebido", ha reconocido.

Y, ya en su segunda intervención después del turno de los grupos de la oposición, Junqueras ha desmentido una a una la retahíla de preguntas realizadas por el diputado Fernando de Páramo (C's) sobre las distintas afirmaciones expresadas por Vidal en sus conferencias.

"¿Hemos espiado a ciudadanos? No. ¿Existe una unidad de contraespionaje? No. ¿Animarán a los ciudadanos a incumplir sus obligaciones? No. ¿Listas de buenos y malos? No, no las hemos hecho ni las haremos. ¿Por quién nos han tomado?", ha dicho Junqueras.

Y ha proseguido: "¿Listas de jueces? No. ¿Los no independentistas deberán irse (en caso de independencia)? Claro que no. ¿Once estados europeos reconocerán a Cataluña al día siguiente? No. Eso pasa cuando has hecho el referéndum, nadie te reconoce antes. ¿Unos 400 millones para el referéndum? Pero... ¿qué referéndum piensan que haremos con 400 millones? ¡No! ¿Partidas camufladas? No. Y lo diremos tantas veces como haga falta, no camuflamos nada".

"Que no, que no. No, no, no y no", ha insistido con contundencia el vicepresidente catalán a modo de resumen. "No hemos hecho nada de lo que se nos atribuye. Son declaraciones equivocadas en forma y contenido, no tienen relación con la verdad".

A respuesta directa al PP, ha ironizado con que "hoy" estaba "de acuerdo" con este grupo: "Estoy de acuerdo, es muy grave todo lo que ha pasado... Es muy grave lo que pasa estos días en las grabaciones de La Camarga, es muy grave lo que ha hecho la diputada Alícia Sánchez-Camacho; en efecto, es muy grave lo que hizo el exministro de Interior conspirando para levantar pruebas falsas... Es muy grave".

"Reconozcan que nos hemos explicado y hemos respondido", ha dicho Junqueras en sus últimas palabras. "Lo hemos hecho desde el primer día. Hubo asunción de responsabilidades por parte de Vidal al cabo de doce horas. Pedimos una investigación a la Agencia de Protección de Datos y comparecemos de forma doble en el Parlament. Entendemos que todo ha quedado esclarecido". EFE

acl/mg/ram