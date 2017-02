Junqueras contrapone su reacción a Vidal a la de Rajoy con la 'Operación Cataluña'

15/02/2017 - 15:50

La CUP es el único partido de la oposición satisfecho son las explicaciones del vicepresidente

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha reivindicado este miércoles que su Govern ha reaccionado con celeridad al caso Vidal, y ha afeado al Gobierno central que no haya dado explicaciones sobre la presunta 'Operación Cataluña' que protagonizan las "cloacas del Estado" contra el independentismo catalán.

Lo ha dicho en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, donde ha comparecido precisamente para dar explicaciones sobre las polémicas declaraciones del senador dimitido de ERC Santi Vidal en las que afirmaba que la Generalitat estaba obteniendo datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.

Junqueras lo ha desmentido y para defenderse ha señalado al Gobierno central: "Nosotros no hemos hecho nada de lo que se nos atribuye y esta persona --Vidal-- dimitió en 12 horas. Además, hemos venido al Parlament tan deprisa como nos han citado".

Por el contrario, ha lamentado que nadie ha dado explicaciones sobre la 'Operación Cataluña' --que no ha mencionado explícitamente--, con lo que ha concluido que hay una "diferencia clara y meridiana" entre cómo la Generalitat da explicaciones ante sus conflictos, y cómo las da el Gobierno central.

Junqueras ha considerado que en esta 'Operación Cataluña' podrían estar involucrados la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho; el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz que "ha levantado pruebas falsas", y también el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso.

"Cada día hay una cantidad ingente de información sobre las cloacas del Estado. Les pido un esfuerzo para cambiar este Estado y la forma más evidente es creando otro", ha afirmado en alusión a la independencia de Cataluña.

El vicepresidente ha repasado todas las preguntas que le ha formulado el grupo de Cs para responder negativamente a todas: "¿Hemos espiados a ciudadanos? No. ¿Existe contraespionaje? No. ¿Animarán a la gente a incumplir la ley? No. ¿Haremos listas de buenos y malos? No".

CUP: "CASO CERRADO"

El diputado de la CUP Carles Riera ha dado por buenas las explicaciones del vicepresidente, la autocrítica que considera que ha hecho ERC y la dimisión de Vidal, cuyas declaraciones fueron un error, a su juicio: "Para nosotros, caso cerrado".

"Nosotros también cerramos aquí esta cuestión", ha afirmado Roger Torrent (JxSí), porque considera que las explicaciones de Junqueras han sido las que correspondían, mientras que los grupos han tratado de desgastar al Govern y con ello han comenzado una campaña por el 'no' al referéndum.

El diputado de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha celebrado que esta vez Junqueras haya desmentido al exsenador de su partido, aunque ha aclarado: "Sospechamos que es porque Vidal no iba por libre, no cometió un error, sino que iba desarrollando un guión hasta que le pillaron y pasó de héroe a apestado".

"Vidal dice verdades entre muchas mentiras y, si usted lo niega, tendría que demandarle", ha dicho De Páramo (Cs), aunque ha vaticinado que Junqueras se va a quedar con los bazos cruzados.

La diputada socialista Alicia Romero ha reprochado al vicepresidente del Govern que le permitiera a Vidal ir contando durante meses algo que ahora dicen que es mentira: "Ustedes no son claros, no son honestos, no explican los riesgos y explican lo que quieren en conferencias. Expliquen las verdades".

SU 'WATERGATE'

El popular Alejandro Fernández ha augurado que este caso, lejos de estar cerrado, volverá a aparecer y ha comparado a Junqueras con el expresidente de EE.UU. Richard Nixon: "Empiezo a tener la sensación de que, según pase el tiempo, este será su Watergate particular".

Junqueras ha expresado su sorpresa por la comparación y le ha replicado: "Seguro que usted entiende mucho de 'Watergates' porque su partido los gestiona a docenas simultáneamente. La Gürtel, el 'bigotes', soy incapaz de hacer lista".