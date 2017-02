El referéndum catalán tendrá una sola pregunta y dos posibles respuestas

Mantienen "tensiones" abiertas, como si hablar de Estado o de República

Anna Gabriel y Carles Puigdemont. Imagen: Reuters

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel se han comprometido este miércoles con el referéndum a través de una pregunta clara y respuesta binaria, aunque mantienen "tensiones" abiertas como la de ponerse de acuerdo sobre si hay que preguntar sobre la creación de un Estado o una República.

"Seguramente discutiremos sobre si hay que hablar de Estado o República, es una de las tensiones que tendremos", ha admitido Gabriel en una conversación con el presidente de la Generalitat organizada por Momento Zero de El Punt Avui.

Tras admitir ambos que han hablado sobre cuándo convocar el referéndum, la diputada anticapitalista también ha instado a Puigdemont a que el anuncio de la fecha sea "lo menos presidencialistas posible para visualizar el gran acuerdo social y de país" que hay en favor del referéndum.

En otro orden de cosas, Puigdemont ha acusado al Estado de flirtear con "los confines de las costuras democráticas" cuando se pone sobre la mesa opciones como la suspensión de la autonomía catalana o se quieren buscar más interlocutores más allá de la Generalitat, y les ha pedido cautela y cuidado cuando abordan estas cuestiones.

"La apelación al 155 de la Constitución, el flirteo del uso de la fuerza, de menospreciar la Generalitat como institución, y de forma tan recurrente me preocupa. Deberían ser medidas excepcionales", ha recalcado en la conversación de Puigdemont con la diputada de la CUP. "Se empieza a ver normal flirtear hasta estos extremos. Y esto me preocupa como demócrata", ha añadido el presidente catalán, destacando que esto no ayuda a facilitar las relaciones entre Cataluña y el resto de España.

Para Puigdemont, cuándo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, se abre a buscar más interlocutores más allá de la Generalitat, interpreta que "incumple la Constitución", y en concreto su deber de mantener unas relaciones ordinarias y leales con el Govern.

Al preguntársele si se reunirá con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en su disposición a encontrarse para abordar muchas cuestiones, también la del referéndum, y le ha pedido una "actitud coherente" con sus palabras si tiempo atrás destacó que el reto más importante que España tenía sobre la mesa era el proceso independentista.

"Por alguna razón, el Gobierno no tiene interés en aplicar lo que tan pomposamente anuncia, el diálogo. Por nosotros, no quedará", ha recalcado Puigdemont, dejando claro que, pese a todo, el Govern avanza en todo lo relativo a los preparativos del referéndum.

En caso de que Rajoy le llamara para hablar sobre ello, Puigdemont se ha mostrado dispuesto a tenerlo en cuenta, mientras que Gabriel lo considera un escenario "irreal y añade que la CUP no es partidaria de reconocer y subordinarse al Estado.

"Habrá provocaciones"

Pese a todo, el presidente catalán ha llamado a no dejarse llevar "por las provocaciones, que las habrá y se empiezan a notar", por lo que ha pedido no desviarse ni un milímetro del carácter pacífico y pacifista que, en su opinión, tiene el movimiento soberanista.

"No necesitamos caer en ninguna forma de violencia para ganar, esto nos llevaría a la derrota", ha sentenciado Puigdemont, que ha exhibido sintonía con Gabriel en lo relativo al referéndum, destacando también que mantienen relaciones cordiales y correctas.

Sin embargo, ambos han evidenciado sus diferencias en otros campos, y ante la pregunta de si fumarían la pipa de la paz hasta el día después del referéndum, el presidente de la Generalitat ha respondido que ni tan siquiera han desenterrado "el hacha de guerra".