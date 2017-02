Los tres 'ases en la manga' de Pedro Sánchez: tres exministros del PSOE le apoyan

Es difícil de entender que entre todos los militantes del PSOE no haya uno con cordura y sentido de estado.



Mientras los psoeitas sigan sin escuchar ni entender los problemas de la sociedad y solo se miren así mismo y a los militantes afines, poco futuro tiene y si por las casualidades de la vida son capaces de gobernar sin miras de estadista y no de oportunismo, pobre españolito.



Los españoles reclaman libertad, igualdad de derechos y deberes por igual, con independencia de donde vivan, una buena asistencia médica y adecuada prestación social, enseñanza lo mejor posible, que ninguna CA se sienta minusvalorada en el trato gubernamental, reducción drástica de gasto improductivo, eliminación de tanto chupóptero , etc. Pide que el ciudadano que se mueva por el territorio nacional tenga menos problemas burocráticos y de convivencia que cuando se desplaza a otro país.



No se reclama un estado federal, sobretodo cuando el actual supera con creces a muchos federales, no pide un DNI en todas las lenguas, ni aumentar plantillas en traductores, ni ve necesario miles de asesores, ni de tanto gasto improductivo, pide supresión del senado y reforma de la administración del estado y CA,etc.



¿ No hay nadie en el PSOE capaz de asumir la demanda real de los ciudadanos ?