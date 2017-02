Rajoy justifica la acción judicial y Puigdemont dice que incumple la Constitución

Barcelona/Madrid, 15 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado hoy las actuaciones judiciales ante el proceso soberanista en Cataluña, mientras que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le ha acusado de "incumplir la Constitución" por buscar interlocutores "al margen" de la Generalitat.

Un día después de que el Tribunal Constitucional anulara la resolución para impulsar un referéndum soberanista en Cataluña y denunciara ante el fiscal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros soberanistas de la Mesa por haberle desobedecido al aprobar dicha resolución, Rajoy y Puigdemont han cruzado argumentos contrapuestos en relación con este asunto.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rajoy ha mantenido un duelo dialéctico con el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que le ha reprochado la "judicialización" del proceso catalán y ha remarcado que "no hay ley por encima de la decencia" y le ha espetado: "Nos vemos en las urnas".

"Escuchándole a usted -le ha contestado Rajoy-, me viene a la memoria la frase de que en política no hay absurdo imposible".

Rajoy ha insistido en que la ley obliga a todos y, cuando alguien, sea político o no, no la cumple, interviene el poder judicial, algo que es "el abecé de la democracia" y que "no es nada exótico" porque ocurre en todo los países democráticos del mundo, ha recalcado.

"Todos los que estamos aquí y todos los que están fuera de aquí, igualmente estamos sometidos a la ley; la ley es igual para todos", ha añadido Rajoy, que ha recordado que en España "no se persigue a nadie por sus ideas".

Por su parte, Puigdemont ha denunciado el "flirteo constante" del Estado con los "confines de las costuras democráticas" y ha alertado de las "apelaciones al artículo 155" de la Constitución, sobre una hipotética intervención de la autonomía catalana.

En el transcurso de un debate con la portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, Puigdemont ha lamentado lo que ha definido como "deserción" del Gobierno central, con el que no ha llegado a negociar el referéndum, y ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidiera que se deje de ver a la Generalitat como el único interlocutor posible en Cataluña.

Para el presidente catalán, el Gobierno está "incumpliendo la Constitución española" cuando dice que buscará interlocutores "al margen de su representante ordinario" en Cataluña, que es la Generalitat.

Por su lado, Gabriel ha mostrado su desacuerdo con que el Govern tenga que ir a "mendigar" al Gobierno del PP, pues Cataluña, ha recalcado, es "sujeto político" y tiene "derecho a la autodeterminación".

Tanto Puigdemont como Gabriel han coincidido, eso sí, en que un eventual referéndum de independencia debería tener una pregunta "clara" y una respuesta "binaria".

Mientras tanto, en su comparecencia ante la Comisión de asuntos institucionales del Parlament, el vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha desmentido con un "no, no, no y no" todas las afirmaciones del exsenador de ERC Santiago Vidal sobre supuestas ilegalidades del Govern, aunque ha admitido que las "dudas" derivadas de sus palabras han hecho "daño" a la Generalitat.

La oposición ha instado a su vez a Junqueras a denunciar a Vidal por haber imputado al Govern "delitos muy graves", si, como ha apuntado en su comparecencia en el Parlament, el exsenador mintió.

"Según usted, Vidal es un mentiroso. Tuvo un ataque locura y estuvo tres meses mintiendo en actos organizados por ustedes (...) No me lo creo. Si Vidal es un mentiroso, vaya esta misma tarde a denunciarlo por injurias y calumnias contra el Govern y no se quede de brazos cruzados. Si no lo hace, Ciudadanos no le creerá", le ha espetado el diputado de Ciudadanos Fernando de Páramo.

Tanto la diputada del PSC Alicia Romero como el de Catalunya Sí Que Es Pot Joan Coscubiela han invitado también al Govern a denunciar a Vidal y han reclamado a Junqueras que admita que la vía unilateral para la independencia es imposible.

El diputado del PPC Alejandro Fernández ha vaticinado que, cuando avancen las investigaciones sobre el caso Vidal, éste será "su Watergate particular", a lo que Junqueras ha respondido que quien tiene "enorme experiencia en gestión de Watergates" es el PP.

Junts pel Sí y la CUP han vetado las solicitudes de comparecencias de la oposición por el caso Vidal, como la de los consellers Raül Romeva, Carles Mundó, Mertixell Borràs, Jordi Jané y Neus Munté, además de la del propio exsenador de ERC.