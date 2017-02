El PSOE quiere que sólo se pueda votar 'sí' o 'abstención' en la investidura si hay bloqueo político

Siempre que hayan fracasado las dos primeras votaciones

En los parlamentos del País Vasco y Asturias ya se vota así

El diputado del PSOE Antonio Hernando y el presidente Mariano Rajoy. Imagen: Reuters

Abstención vuelve a ser el término de moda en las filas del PSOE, pero no para recordar la polémica decisión del partido cuando decidió adscribirse a tal fórmula parlamentaria y permitir el Gobierno de Mariano Rajoy. El partido quiere ahora que este mismo sentido de la votación le evite volver a pasar por un 'mal trago' similar que ha dejado al partido completamente dividido.

Según informa el diario El País, el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso quiere proponer al resto de grupos de la cámara una reforma del artículo 99 de la Constitución para que, si fracasan las dos primeras votaciones de investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno, haya una tercera votación con la misma propuesta en la que sólo se pueda votar 'sí' o 'abstención'.

Esta fórmula, que se aplica en parlamentos autonómicos como el del País Vasco o Asturias, justifican los socialistas, permitiría evitar un bloqueo político como el protagonizado por los actores políticos españoles durante todo el año 2016, primero con el intento de Pedro Sánchez pactando con Ciudadanos, y después con el de Rajoy hasta que en una nueva votación el PSOE decidió su dramática abstención.

Además de prohibir votar un 'no' que volvería a paralizar el proceso, el PSOE encontraría una manera de no tener que pronunciarse en favor de un candidato del PP, como le ocurrió con Rajoy, ya que aunque su abstención no fue un 'sí', a ojos de gran parte de la opinión pública y de parte de la formación, este sentido del voto quedó como un apoyo de facto al Ejecutivo 'popular'.

Esta idea socialista viene recogida en la ponencia del área política que está confeccionando el diputado del PSOE Eduardo Madina de cara al próximo Congreso Federal del partido. Fuente de la formación apuntan al citado medio que, en todo caso, será una propuesta que se presente "muy estudiada" al resto de fuerzas políticas para facilitar que salga adelante, aunque no les será sencillo convencerles.