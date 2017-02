Zoido niega "presiones de policías jubilados" y limita a unos "ajustes" los cambios en la Policía

16/02/2017 - 9:35

Asegura que no conoce al comisario Villarejo y que le preocupa que se pueda "viciar" una investigación como el caso Pujol

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado que existan "presiones de policías jubilados" al nuevo equipo al frente de este Departamento ministerial y ha limitado a unos "ajustes" los cambios que lidera el nuevo director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, el comisario principal Florentino Villabona.

"No me consta presiones por parte de policías jubilados. Confio en los que ahora están desempeñando sus funciones, sabrán cumplir con sus altas responsabilidades", ha dicho Zoido en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press. "Habrá que hacer unos ajustes", ha añadido tras precisar que "no se trata de hacer ningún proceso de revisión". "No es mi estilo ni creo que sea conveniente", ha enfatizado.

El exalcalde de Sevilla ha subrayado que su voluntad es la de servir España. "Ni tengo licencia para cesar ni la voluntad mía es la de cesar", ha sostenido. Al ser preguntado sobre ello, Zoido ha dicho que desconoce si comisarios ya jubilados como José Manuel Villarejo, uno de los nombres propios de la conocida como 'guerra de comisarios', pueden ser juzgados por sus trabajos policiales. "No conozco al señor Villarejo", ha reconocido, "no creo que vayamos a tener un caso judicial sonado, lo desconozco".

Zoido ha defendido la gestión de su antecesor en el cargo, Jorge Fernández Díaz, para desde "su herencia seguir avanzando". Su intención, ha comentado, es que "la transparencia sea la nota dominante". "Las dudas deben desaparecer y la normalidad recuperarse", ha añadido al recordar que sus instrucciones al nuevo DAO es que prime el mérito y la capacidad en la elección de los pu estos de responsabilidad.

Como ya hiciera esta semana al presentar el Balance de Criminalidad de 2016, Zoido ha vuelto a repetir que sus instruccones al comisario Villabona es la de que encuentre los informes que mencionó en una entrevista en 'El Mundo' el antiguo DAO, Eugenio Pino.

Pino está citado como testigo este jueves en la Audiencia Nacional para que aclare las dudas sobre la procedencia de unas pruebas aportadas al caso Pujol. "¿Y si hubiera sido otra cosa?", se ha preguntado Zoido al reflexionar sobre el pendrive hallado por la Policía recientemente y que los peritos han comprobado que contiene la misma información que la aportada con anterioridad en un cd.

"Me preocupan estos tema en los que la cadena de custodia se haya quebrado. Nadie sabía qué hacía allí y quién era el custodio del mismo", ha comentado Zoido sobre el pendrive que se encontró "ordenando cajones". La preocupación del ministro, según ha dicho él, es que se pueda "viciar una investigación judicial".