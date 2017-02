Errejón critica que el retraso de la jubilación lo recete quien no lo aplica

Madrid, 16 feb (EFE).- El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha rechazado hoy el retraso a los 67 años de la edad de jubilación recomendada por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y ha criticado que lo recete "gente que justo no se lo aplica".

"Ellos se jubilan cuando quieren y con pensiones blindadas", ha recalcado Errejón en los pasillos del Congreso a preguntas de los periodistas sobre la recomendación dada ayer por Linde.

El dirigente de Podemos ha subrayado que el problema de sostenibilidad de las pensiones no tiene que ver con que haya muchos mayores, sino con que los sueldos son más precarios "y no dan para gestionarlos".

Ha incidido en que lo que hay que hacer es trabajar menos cobrando más y ha insistido en que eso es lo que se debe buscar frente a "aquellos que trabajan menos", "viven mucho mejor" y "recetan a todos apretarse el cinturón".

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de Compromis Joan Baldoví, para quien "siempre hablan de retraso los que menos problemas van a tener".

"Es una mala recomendación", ha afirmado, porque cierra las puertas al mercado laboral a muchos jóvenes que están "muy preparados".

Por eso, ha insistido en que no es una medida acertada y que habría que buscar otras para que "la gente se jubile a los 65 y los jóvenes puedan tener una oportunidad".

Más resignado se ha mostrado Joan Tardá, de ERC, al afirmar que "no debería pasar esto". "Todos los vientos apuntan que no solamente va a ocurrir, sino que no sé cómo podemos pararlo", ha dicho.