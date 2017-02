Catalá niega cualquier injerencia en la actuación del fiscal general Estado

Madrid, 16 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que exista ningún tipo de injerencia o indicación por parte del Gobierno a la Fiscalía General del Estado para que no actúe en contra del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.

En declaraciones en el Congreso, Catalá ha subrayado que en este caso hubo cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo y el jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado que coincidieron en considerar que no había responsabilidad penal, y ha recordado que en asuntos relevantes como este los fiscales tienen además que pedir criterio a sus superiores.

Por otro lado, Catalá ha considerado que la información que publica El Mundo según la cual la Fiscalía también intervino para no acusar al expresidente riojano Pedro Sanz no es cierta, porque en ese caso no hubo modificación de criterio por parte del fiscal.