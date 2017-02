Mas dice que el Gobierno prepara "el caldo de cultivo" para justificar una intervención del Estado en Cataluña

16/02/2017 - 13:31

Acusa a Rajoy de "girar la historia" al relacionar Cataluña con violencia y afirma que el soberanismo es "cívico y pacífico"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado que el Gobierno central "está intentado crear un marco mental" basado en que en Cataluña "se tiende a la violencia y a la agresión" y "está preparando el caldo de cultivo" para "justificar una intervención por parte del Estado" ante el desafío secesionista.

"Están preparando el caldo de cultivo asemejando esa situación política catalana con la violencia, y lo están preparando para poder intervenir directamente desde el Estado", ha manifestado Artur Mas en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde ha acudido para impartir una clase del máster Gobernanza y Derechos Humanos.

A su juicio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "gira la historia" para poder explicar una posible intervención en Cataluña, a pesar de que "sería rechazada de plano y muy mayoritariamente" en la Comunidad Autónoma. "Mienten porque el soberanismo catalán se ha expresado con un tono absolutamente cívico y pacífico", ha recalcado.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de "cometer ilegalidades" al practicar una "guerra sucia" para intentar "eliminar" a los dirigentes políticos que han defendido "ideas democráticas", como el impulso de un referéndum en Cataluña y su independencia.

Es más, sostiene que el Ejecutivo de Rajoy y "determinados estamentos del Estado español" han estado "compinchados a través de la guerra sucia" y han cometido "ilegalidades manifiestas con el objetivo de perseguir ideas democráticas".

"LOS TRIBUNALES SOBRAN COMPLETAMENTE"

Mas cree que es un "inmenso error" y es "de vergüenza" que el Gobierno utilice "los tribunales y presione a la Fiscalía para que actúe" ante el desafío soberanista catalán. "En el reto político catalán (los tribunales) sobran completamente", ha incidido.

Según ha afirmado, desde el Ejecutivo actúan así, con ese tono "imperialista y amenazador",porque "no tienen una idea concreta" sobre cómo solucionar la situación. Y para Mas, esta actitud "no resuelve nada" y lo "agrava más": "No han conseguido reducir ni un ápice el apoyo en Cataluña al referéndum y a la soberanía. No aciertan porque no debilitan el reto independentista", ha añadido.

El expresidente catalán también ha aseverado que el Gobierno "miente" cuando dice que el proceso independentista "atenta contra la libertad", y ha resaltado que dicho proceso aspira precisamente "a la libertad" que, según ha explicado, "se coarta continuamente desde el Estado español con sus amenazas y coacciones y con su guerra sucia".

Y recordando que el Ejecutivo central dice tener "un talante democrático", les ha instado a respetar el voto de la gente en Cataluña, alegando que en los pasados comicios autonómicos demostraron que "son mayoría" los que están a favor de la independencia y que un "80% de la sociedad catalana" quiere un referéndum en dicha Comunidad Autónoma.

"NO QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN"

Así, ha vuelto a reprochar a Rajoy que "no quiera resolver" el asunto catalán: "Que no quiere es verdad, pero que no puede... (*) Pudiendo no hace nada aparte de ir a los tribunales ", ha remachado

Artur Mas ha asistido a la Universidad pública madrileña para dar una clase sobre 'Cataluña en la Unión Europea del siglo XXI' del máster de Gobernanza y Derechos Humanos: "Para mi es una oportunidad venir a explicar la situación de Cataluña, su relación con el Estado español y reflexionar sobre la posible salida que tiene esta situación", ha aseverado.

Acompañado por el portavoz del PDeCat en el Congreso, Francesc Homs, el delegado del gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell; la diputada Lourdes Ciuró; y por los cuatro senadores del partido; Mas ha sido recibido por la decana de la Facultad de Derecho de la UAM, Yolanda Valdeolivare, y por el profesor de Derecho Constitucional, Antonio Rovira, con quienes se ha hecho una fotografía en la entrada principal del edificio universitario.

Su llegada a la Universidad se ha desarrollado sin percances. Una alumna del doble grado de derecho y políticas se ha acercado al expresidente catalán, y han conversado sobre la necesidad del diálogo en la política. Tras esto, Mas le ha invitado a la conferencia, que ha conseguido llenar el aforo.