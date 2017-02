Reforma constitucional, inhabilitación o marcha atrás: las opciones de Cataluña para el referéndum

Tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular la convocatoria de la consulta

Si la Generalitat sigue adelante, el Gobierno de Rajoy podría suspender a la Generalitat

Pero esta opción podría colocar al Govern en posición de 'mártir internacional'

Una manifestación independentista en Cataluña. Imagen: archivo

Enlaces relacionados El Gobierno evita anunciar que medidas tomará si hay consulta

El referéndum independentista que el Govern de Cataluña prevé celebrar el próximo mes de septiembre se complica cada vez más. El presidente Puigdemont y su ejecutiva repiten por activa y por pasiva que "referéndum o referéndum", y aseguran que la votación se hará esté o no inhabilitada por el Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que el panorama para su convocatoria se ha complicado, después de que este martes el Constitucional anulara la resolución del Parlamento de Cataluña del pasado 6 de octubre en la que se impulsaba su convocatoria con efectos.

A partir de ahora, y en el momento de que todo el gobierno catalán y numerosos cargos públicos sean notificados sobre la decisión del Tribunal, dar pasos adelante en su organización puede impulsar cargos de desobediencia, que, en futuro juicio podría convertirse en penas de inhabilitación. En este sentido, en este momento, quedarían tres vías para el referéndum:

1. Reforma constitucional para una consulta pactada. La única vía legal para el referéndum es que sea pactado y acordado, lo que requeriría una reforma constitucional. Esta alternativa, por la que pugnan partidos como Podemos e incluso el PSC, es, sin embargo, prácticamente imposible en el momento actual. El ejecutivo de Mariano Rajoy ya la ha descartado y C's también. Una parte del PSOE tampoco la ve posible, por la que requería de un plazo mucho más largo de negociación y, por tanto, de que se renunciara al referéndum y se exploraran otras vías. Ada Colau, por ejemplo, demanda que se apure esta vía porque lo importante es realizar el referéndum no "cuándo".

2. La estrategia del 'voluntariado'. Aunque en la práctica el referéndum pueda parecer una repetición del 9N, la realidad es que existen diferencias. Es complicado que con lo avanzado que está el proceso y las continuadas declaraciones públicas de que se realizará y que será vinculante se pueda alegar que esta consulta es "un proceso participativo y meramente consultivo" como lo fue el 9N, que se planteó de esta manera desde el principio. Sin embargo, C's, cree que el efecto será exactamente el mismo, ya que es un referéndum que no cuenta con garantías. El camino para tratar de eludir la inhabilitación sería probar -tal como trata de hacer la defensa de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega-, que su organización es por voluntarios. No obstante, esta vía estaría muy lejos de dotar al referéndum de la "validez" internacional que pretende el gobierno catalán.

3.- Desobediencia. Seguir adelante con el referéndum, por tanto y tras la notificación a todo el gobierno catalán por parte del Tribunal Constitucional, sería considerado un acto de desobediencia que podría impulsar denuncias por parte de la Fiscalía. Este camino daría la razón a la CUP, que siempre ha pedido este camino y que reconoce que culminar el proceso requerirá de "desobediencia civil no violenta". De hecho, más allá de las posibles acciones legales que se puedan tomar contra los altos públicos catalanes, avanzar en la línea ilegal del referéndum pone en una situación de inseguridad jurídica para los funcionarios catalanes. De hecho, la posible inhabilitación de Carme Forcadell ya pone a varios contra las cuerdas: si el juez decidiera condenarla por permitir la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente y ella no dimitiera, ningún funcionario del Parlament podría seguir las indicaciones de ningún documento que firmara. No obstante, aunque lo impulsara el Govern sus efectos serían los mismos que el 9N.

¿Cuál es la salida al laberinto catalán?

Las varias negativas del Gobierno de Mariano Rajoy a negociar una votación y su cerrazón a abrir la puerta a una reforma constitucional que la posibilitara por la vía legal podrían estar logrando que el independentismo gane adeptos. De esta idea al menos parte el Govern para defender la legitimidad de su referéndum, que de celebrarse el Gobierno tomaría acciones legales para evitarlo. La principal y menos probable, pero que siempre guarda en la recámara el Gobierno (y que el ministro de Justicia Rafael Catalá no descartó), es la ejecución del artículo 155 de la Constitución. Esto supondría de facto la suspensión de la Generalitat e intervención de la autonomía, una vía que pondría en la picota al Gobierno español en Cataluña, y que de hecho, conseguiría lo que los independentistas desean, un choque de trenes que ponga el procés en el foco internacional y presentar al independentismo como un movimiento mártir ante la opinión pública. De hecho, la operación 'diálogo' emprendida por el Gobierno, fue muy criticada por el Govern cuando Rajoy no descartó precintar los colegios electorales para evitar el referéndum, así como "otras medidas coercitivas". En definitiva, la vía de la fuerza no haría más que armar de razones al independentismo.

Es toda una incógnita el futuro del referéndum, más aún cuando los que hacen bandera hoy de celebrar esta votación, hace justo un año defendían que era una "pantalla pasada" y que esta votación ya se había hecho con las elecciones autonómicas que interpretaron como plebiscitarias del 27S. Pero sucede que en la hoja de ruta de Junts pel Sí nunca figuró un referéndum, sino unas elecciones constituyentes para decidir el Parlament independentista y después un referéndum para aprobar la constitución catalana. Por lo que, los constantes giros de tuerca que vive el plan para conseguir la independencia y las tensiones en el seno de Junts pel Sí hacen imprevisible su celebración.

En todo caso, si finalmente se lleva a cabo, el plan de Puigdemont es 'morir matando', pues no es cuestión baladí que encargara el referéndum a Oriol Junqueras. Y es que son muchas las voces, tanto de la CUP como del ala convergente, que señalan el tacticismo del vicepresidente catalán, que guarda sus silencios y controla sus acciones a la perfección para no salir malparado del procés en lo legal, y conservar su situación de forma impoluta para desfilar por un camino llano en unas posibles elecciones. Prueba de ello es la rapidez con la que ha solventado el caso Vidal, que en 24 horas estaba fuera y desmintiéndose a si mismo.

Es por ello que Puigdemont, si finalmente se celebra el referéndum y se producen las consecuentes acciones legales como con el 9N, busca la inhabilitación de Oriol Junqueras como principal artífice, tal y como ahora sucede con Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Ya que, si bien Puigdemont no repetirá en el cargo y el procés ha dejado su partido muy malparado, al menos, no le 'regalará' el Palau de la Generalitat a Oriol Junqueras. En el presente escenario, lo único que podría evitar el referéndum son unas nuevas elecciones, el "problema para Junts pel Sí es: ¿qué excusa utilizar para dar marcha atrás tras el sí de la CUP a los Presupuestos".