La sentencia del 'caso Nóos' se hará pública este viernes

Se conocerá el dictamen sobre la infanta Cristina, Urdangarin y Torres

La Fiscalía mantiene los 19 años y medio de cárcel para el ex duque de Palma

El 22 de junio el juicio quedó visto para sentencia con 17 acusados pendientes

La sentencia del 'caso Nóos' se hará pública este viernes a las 12:00 y, por tanto, se conocerá el dictamen del tribunal sobre la infanta Cristina, para quien Manos Limpias pide ocho años de prisión, y sobre su esposo, Iñaki Urdangarin, para quien la Fiscalía mantiene 19 años y medio de cárcel.

Así, esta semana se hará pública la resolución judicial más esperada del año, después de que el 22 de junio el juicio quedara visto para sentencia.

La magistrada encargada de redactar la resolución, Samantha Romero, ya ha finalizado dicha tarea tras solicitar un periodo especial para asumir en exclusiva este trabajo, que solicitó en noviembre y que fue prorrogado hasta marzo.

Cabe recordar que la Fiscalía mantiene los 19 años y medio de cárcel para el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por no mostrar arrepentimiento. Por otro lado, para el ex socio de Urdangarin, Diego Torres, la Fiscalía pedía 16 años y medio, por presuntamente liderar una trama empresarial con la que se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de forma ilegal.

Tras el juicio, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach no modificó su petición de cárcel después de que estos dos acusados no mostraran arrepentimiento ni devolvieran la cantidad supuestamente defraudada.

17 acusados pendientes de sentencia

En total hay 17 acusados que esperan la resolución judicial que se conocerá este viernes. Originalmente eran 18, pero el cuñado de Diego Torres, Miguel Tejeiro, fue absuelto y pasó a ser testigo en el procedimiento.

Para el ex presidente del Govern, Jaume Matas, rebajó la petición de condena de once a cinco años por los delitos relacionados con los contratos entre el Govern y el Instituto Nóos, tras aplicar el atenuante de reparación de daños ya que Matas entregó 900.000 euros de la venta de su palacete.

También solicitaba 11 años de cárcel para el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; ocho años para el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela, su ex directora de gestión, Elisa Maldonado, y para el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón.

Para el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar, pide seis años de prisión; para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 (que depende del Ayuntamiento de Madrid), cinco años y tres meses; y para el abogado Salvador Trinxet, que presuntamente ayudó a planear la red de evasión fiscla internacional, tres años.

Para la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, el fiscal pide dos años de cárcel, así como para el excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

Por su parte, José Luis 'Pepote' Ballester, ex director general de Deportes con Matas, y el ex gerente de la fundación Illesport, Gonzalo Bernal, afrontan sendas peticiones de dos años de cárcel a sustituir por 12.600 euros de multa.

Otros acusados del Govern, el ex director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exasesor legal de esta empresa pública, Miquel Àngel Bonet, afrontan peticiones de un año de prisión, a sustituir por 6.750 euros de multa en el caso de Alía y de 4.050 euros en el de Bonet.