Madina dice que si el PP mantiene al presidente murciano aunque lo imputen "no está entendiendo absolutamente nada"

16/02/2017 - 14:03

El diputado socialista Eduardo Madina ha afirmado este jueves que el PP "se equivoca" si piensa mantener al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, aunque le imputen delitos de corrupción, y ha avisado de que si esa es su intención "el PP no está entendiendo absolutamente nada".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha confiado en que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, comparecerá en el Congreso para explicar si ha recibido presiones en este caso: "Como no tiene nada que ocultar seguro que dará explicaciones".

Madina ha evitado precisar a quién apoyará en las primarias para la elección de nuevo líder socialista y ha asegurado que no cenó el pasado viernes con la presidenta andaluza, Susana Díaz, la víspera de su acto con alcaldes en Madrid. Según ha dicho, él sólo pasó "10 minutos" a saludar a "alcaldes de Cataluña que hacía tiempo que no veía".

"Susana Díaz tiene que tomar sus decisiones, cuando las tome y las anuncie yo vuelvo y le digo a quién apoyo", ha proseguido el diputado, añadiendo que "queda mucho tiempo" para el Congreso del partido. "Yo hice una campaña de un mes y me pareció terne, imagínese lo que opino de cinco meses, que es lo que han decidido Patxi López y Pedro Sánchez", ha añadido.

Sobre el reciente congreso de Podemos, sólo ha afirmado que esperaba un resultado "algo más ajustado" entre las propuestas de Pablo Iglesias y las de Íñigo Errejón, pero ha optado por, simplemente, desear "buena suerte" al partido. "No tengo malas palabras, no me salen", ha dicho.

Eso sí, ha rechazado la acusación de los 'morados' de que PSOE y PP estén en una "gran coalición". "Hemos votado más veces con Podemos que con el PP y lo que hemos votado con el PP coincide programáticamente con la ideología del PSOE", ha justificado.

EVITAR BLOQUEOS EN LA INVESTIDURA

Madina, que está a cargo de la ponencia política de cara al congreso del PSOE, ha confirmado que los socialistas quieren proponer a los demás partidos un procedimiento para evitar que se repita una situación de bloqueo sin gobierno como la de 2016.

En concreto, ha afirmado que estudiarán el sistema que rige en el Parlamento vasco y en el asturiano, donde en una sesión de investidura sólo cabe votar sí o abstenerse. Según ha dicho, con el PP no lo han hablado pero sí con otros partidos y "no les suena mal".

Por último, preguntado por la opinión del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que cree que hay que elevar la edad de jubilación por encima de los 67 años, ha afirmado que el PSOE está "cómodo" con la situación actual --acordada por el Gobierno socialista y los sindicatos-- y que su propuesta es financiar las pensiones también vía impuestos. No obstante, están dispuestos a escuchar las opiniones de otros.