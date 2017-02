PNV se abstiene en la directiva sobre terrorismo de la UE por "la indefinición" de conceptos como apología o provocación

16/02/2017 - 15:03

Cree "un completo absurdo la marginación de policías integrales" como la Ertzaintza "competentes" para prevenir y "reprimir actos terroristas"

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El PNV se ha abstenido en la votación de la directiva sobre terrorismo que se ha debatido este jueves en el Parlamento Europeo al considerar que existe "indefinición" en los conceptos que recoge de apología y provocación.

En una crónica colgada en su post, la eurodiputada jeltzale y vicepresidenta del grupo ALDE, Izaskun Bilbao, ha explicado que su abstención se ha debido a "la vaguedad" con que se tipifica en la nueva directiva antiterrorista de la UE el delito de apología en varios artículos y "la constante alusión a conceptos jurídicamente indefinidos" como el de "provocación".

"En España este tipo de expresiones indeterminadas han demostrado su peligrosidad en esa gran chapuza que se llama 'Ley Mordaza'", ha asegurado.

Asimismo, ha considerado que, por otra parte, "la gran prioridad" en la lucha antiterrorista es compartir datos "con rapidez y lealtad, lo que no ocurre hoy". "Mientras los estados miembros no entiendan que compartir datos es obligatorio, no voluntario, seguiremos escuchando que el autor del último atentado era un viejo conocido de la Policía del país vecino", ha indicado.

Bilbao Barandika ha insistido en que su principal crítica a la política antiterrorista de la Unión Europea se centra en "la resistencia de los estados miembros a colaborar". En este sentido, ha criticado su "tendencia a bloquear las propuestas más inteligentes y europeístas de la Comisión o el Parlamento".

"En el caso del terrorismo, hay una resistencia real y comprobada a colaborar con plena lealtad. Tipificar nuevos tipos penales sin resolver esto es un brindis al sol", ha aseverado.

POLICÍAS INTEGRALES

La eurodiputada jeltzale considera "un completo absurdo la marginación de policías integrales desplegadas en su territorio, con experiencia, competentes y con medios del esfuerzo común para prevenir y reprimir actos terroristas".

"La Comisión Europea me ha trasmitido muchas veces en documentos oficiales que esta exclusión no tiene sentido operativo y que solo se justifica por una decisión política del estado miembro. Lo lamentable es que no disponga de ningún mecanismo para poder corregir este tipo de problemas", ha apuntado.

No obstante, ha afirmado que comparte y apoya "la descripción de alguno de los nuevos delitos" incorporados en la directiva, como la organización o ejecución de viajes a países terceros con el fin de cometer actos terroristas o integrarse en organizaciones terroristas.

"En este caso, consideramos que los textos garantizan que, para acusar y detener a una persona, tenga que demostrarse que los autores de estas conductas eran conocedores de que estaban vinculadas a los objetivos de organizaciones terroristas y que colaboraron en ellos consciente y voluntariamente", ha añadido.

"VAGUEDADES"

Aunque cree que hay definiciones que "están bien trabajadas", ha subrayado que no puede "compartir vaguedades como los conceptos de apología o provocación".

"Ya hemos visto lo que pueden dar de sí esas expresiones cuando la actualidad aprieta y hay que colocar alguna noticia en el telediario para aparentar actividad o simplemente para crear un problema contra un adversario político", ha dicho.

La dirigente del PNV ha señalado que "ese fue el caso de los titiriteros", en alusión a los dos comediantes que pasaron cinco días en prisión por supuesto enaltecimiento del terrorismo tras representar en Madrid la obra La Bruja y Don Cristóbal, en la que uno de los personajes portaba una pancarta con la leyenda 'Gora Alka-ETA', y cuyo caso se ha archivado.

Izaskun Bilbao ha explicado, además, que "los peligros se multiplican cuando esas vaguedades, auténticos cheques en blanco, son utilizadas por algunos miembros del Poder Judicial con antecedentes de falta de independencia como los que existen en España".

"Quiero recordar que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra la doctrina Parot recordó que el Tribunal Supremo se saltó dos conceptos jurídicos básicos en cualquier Estado de Derecho, bien definidos y objetivables, nada menos que el de que 'sin ley no hay pena' y que no se pueden aplicar retroactivamente las leyes", ha indicado.

Según ha destacado, "era un clamor en el mundo jurídico que aquella era una posición indefendible, pero solo la intervención del Tribunal de Estrasburgo acabó con ella, entre fuertes críticas y amenazas de incumplimiento y desobediencia por parte de las autoridades estatales".