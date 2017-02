Mattis, optimista de que los aliados vayan a invertir más en la OTAN

Bruselas, 16 feb (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, aseguró hoy que su petición a sus homólogos de la OTAN para que inviertan más en gasto militar fue "muy bien recibida" y que se marcha "optimista" de que los aliados cumplirán sus compromisos.

"Soy optimista con que la Alianza adoptará un plan este año, incluyendo fechas de referencia, para hacer progresos constantes hacia el cumplimiento de nuestros objetivos de defensa", indicó Mattis en una rueda de prensa al término de dos días de reunión en Bruselas.

"Es imperativo que lo hagamos para confrontar las amenazas", agregó.

El primer día, el jefe del Pentágono había asegurado que, si no hay más contribuciones de los aliados europeos y Canadá, EEUU "moderaría" su apoyo a la Alianza.

"Me voy de aquí con confianza en que tenemos una apreciación del reparto de las cargas que todos debemos apoyar para la disuasión, paz y prosperidad", declaró.

Mattis señaló que le da "confianza" el hecho de que cuatro aliados europeos ya hayan alcanzado el objetivo de invertir el 2 % de su PIB en defensa, tal y como acordaron los líderes de la OTAN en su cumbre de Gales en 2014, y también "los compromisos que otros aliados han hecho" para llegar a esa meta.

Esos cuatro países son Estonia, Grecia, Polonia y el Reino Unido, que "lideran con el ejemplo" y "están haciendo verdaderos sacrificios", dijo.

"Me da confianza sobre que nada puede hacer tambalear nuestra unidad y nuestro compromiso de defender nuestro modo de vida", apuntó.

Además, aseguró sentirse "optimista" de que "todas las naciones van a un ritmo constante par alcanzar el nivel de compromisos".

Mattis también dejó claro que el compromiso de su país con el artículo 5 de la Alianza, sobre la defensa colectiva, sigue siendo "sólido".

"El mensaje que traje aquí es sobre que todo el mundo se preocupe por el reparto justo de la carga, el sacrificio por mantener la mejor defensa del mundo", indicó.

"Fue muy bien recibido, no fue contencioso, no hubo discusión, simplemente se habló de cómo y cuán rápido cada país puede alcanzarlo en sus circunstancias particulares. Me voy de aquí muy optimista", afirmó.