"Zapatero recoge lo sembrado con su nefasta política internacional"

A mí no me importa que ZP se lleva mal con Bush. Al fin y al cabo Bush es un lunático al que le quedan dos meses más de desastres. Pero después de haber votado a ZP dos veces me pregunto que ha hecho este hombre por corregir los problemas de este país y mi respuesta es: NADA. Este hombre no ha hecho nada, su gestión se caracteriza por la falta de transparencia y la falta de visión. Como joven condenado a emigrar o a vivir debajo de un puente, a pesar de mi carrera de ingeniero, me he sentido ofendido constantemente por su irracional política de vivienda, por la cerrazón nuncabajista de este gobierno y la completa inutilidad de las sucesivas ministras de vivienda.



También me ha ofendido la ocultación que constantemente hacen ZP y Solbes sobre los tremendos problemas de nuestra economía. Y me refiero sobre todo a la tremenda deuda externa y que siempre han tratado de ocultar refiriéndose siempre al presupuesto del estado y ocultando el probema de la deuda externa.



ZP ha perdido mi voto, así que en las próximas votaciones generales voy a quedarme en casa... a menos que el PSOE presenta a un verdadero líder y no a una persona incapaz de hacer otra cosa que enunciar slogans...



Lamentable, Sr. Zapatero, es Ud. lamentable.