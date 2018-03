Blanco: "Si el PP tuviera principios, rompería su coalición con CC"

¡Mira quien habla!.Si el PSOE tuviera principios no gobernaría con ERC en Cataluña,con el BNG en Galicia,con la corrupta UM en Baleares,ni tampoco pactaría las cuentas del Estado con el PNV,.....¿o esos no son independentistas?.



Yo,como si tengo principios,sencillamente NO OS VOTO, A NINGUNO.