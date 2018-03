PP exige a Zapatero que dedique "al menos el mismo esfuerzo" contra el paro que para estar en la cumbre de Washington

27/10/2008 - 15:32

De Cospedal augura que "pronto" los parados pueden ser 3 millones porque la Ley de PGE "crea desempleo" y el Gobierno no se deja ayudar

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, exigió hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que dedique "al menos el mismo esfuerzo" para luchar contra el paro y para ayudar a los 800.000 nuevos desempleados del país, "de los cuales es responsable directamente", que para lograr que España esté presente en la cumbre promovida por los Estados Unidos en Washington para abordar la crisis financiera mundial.

"Nos parece muy bien que el señor Zapatero haga toda clase de esfuerzos para que le inviten y quiero pensar que es en beneficio de España y no en beneficio personal", afirmó de entrada hoy la dirigente 'popular' en rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras el Comité de Dirección de hoy.

"Pero nos parecería mucho mejor que el señor Rodríguez Zapatero dedicara todos esos esfuerzos, por lo menos los mismos, a luchar contra el crecimiento del desempleo, que eso sí es resultado directo de su pésima gestión económica", añadió.

María Dolores de Cospedal reclamó hoy que se distinga entre la crisis financiera internacional y la crisis económica española. Ante la primera, el PP apoya las medidas "extraordinarias" que ha tomado el Gobierno, aunque pide "claridad" en su aplicación; la segunda, es "de gravedad extrema", está produciendo una destrucción de empleo y es responsabilidad directa del Gobierno, que no reacciona, criticó.

"Si no toma medidas con carácter inmediato, no se deja ayudar y mantiene la Ley de Presupuestos, creadora de desempleo, pronto podemos estar en 3 millones de parados", advirtió. La dirigente 'popular' reiteró la reclamación al Gobierno de que retire el proyecto presupuestaria, pero defendió que, de no ser así, sean atendidas las enmiendas de su partido porque "ayudarían a frenar el crecimiento del desempleo y a luchar contra la crisis".

ESPERANDO LOS REGLAMENTOS.

Con respecto a la otra crisis, la financiera internacional, María Dolores de Cospedal explicó que en el Comité de Dirección de hoy se repasó el desarrollo de los decretos-ley aprobados con medidas para ayudar al sector financiero y las empresas, medidas "extraordinarias" que el PP apoya. El PP insiste en que es necesaria la máxima transparencia en su aplicación y que, en este sentido, están llegando tarde ya los reglamentos que fijan la aplicación.

"Rodríguez Zapatero ya está tardando demasiado en que los reglamentos vean la luz. Pedimos celeridad", exigió la secretaria general del PP, que reconoció que el plazo de diez días para publicarlos concluye dentro de tres. "Queda poco, por eso decimos que se está tardando demasiado", insistió.

En cuanto a la transparencia sobre el destino de los fondos dotados por el Gobierno, en la que insiste el PP, De Cospedal reclamó al presidente del Gobierno que "cumpla con la palabra dada en el Congreso: que las garantías pedidas por el PP van a ser una realidad".

CUMBRE

Por último, la cumbre en Washington. María Dolores de Cospedal insistió en que su partido apoya la presencia de España, aunque reconoció que no le consta que nadie en el PP esté haciendo gestiones para lograrlo. "Tampoco lo ha solicitado el Gobierno. No se nos ha pedido", aclaró.

De Cospedal afirmó que la ausencia de España es fruto de la política internacional de los Gobiernos de Zapatero, "absolutamente perniciosa" para lograr un puesto en esa reunión. "Desde el PP, damos un toque de atención al Gobierno y a los ministros que siguen insultando al anfitrión, porque quien siembra vientos recoge tempestades y esto es exactamente el resultado de la política internacional nefasta de Rodríguez Zapatero", concluyó.