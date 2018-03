El PP asegura que ahorrará 1.000 millones de euros a 3.500 pymes y 1,5 millones de valencianos con sus medidas fiscales

27/10/2008 - 15:50

El portavoz del grupo popular en las Corts valencianas y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, anunció hoy la presentación de una proposición no de ley sobre medidas económicas que, según dijo permitirá el ahorro de 1.000 millones de euros a 350.000 pymes y a un millón y medio de valencianos.

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

Costa señaló en rueda de prensa que tuvo lugar tras la reunión con el equipo directivo del PPCV que la proposición no de ley que el PP presentará en las Corts recoge todas las iniciativas fiscales que el PP va a plantear durante los próximos meses "como una aportación más" para tratar de resolver la "grave crisis" para las familias, pymes, micropymes o autónomos.

Así, esta iniciativa recoge algunas de las propuestas que se aprobaron en las ponencias del pasado Congreso Regional y, en este sentido preguntado por si el PP también planteará iniciativas cuya aplicación corresponda a la Administración autonómica, Costa contestó que el planteamiento fiscal del PP y la Generalitat "coinciden", al tiempo que afirmó que si por algo se caracteriza el Consell es de "cumplir prácticamente el cien por cien de su programa electoral".

Costa, no obstante, explicó que algunas de las medidas planteadas en las ponencias políticas son para su puesta en marcha a lo largo de la legislatura porque requieren una "aplicación progresiva" y subrayó que "el PP cumple sus compromisos programáticos y políticos establecidos" y por eso, destacó que las familias de la Comunitat tienen "menor presión fiscal" que en el resto del país.

La proposición no de ley apuesta por algunas medidas que "benefician a las familias" como el incremento de la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF al 25%, "lo que implica un ahorro medio de 840 de euros al año a los contribuyentes con una hipoteca media"; una rebaja en la tributación por IVA del alquiler con opción de compra; aumentar el plazo de las cuentas de ahorro vivienda de cuatro a seis años y creación de una deducción para evitar la doble imposición económica en el ITP en los supuestos de transmisiones sucesivas de inmuebles, entre otras.

Asimismo, para las pymes y autónomos proponen reducir la presión fiscal con la rebaja el Impuesto de Sociedades al 20%; aplicación de la consideración de pyme a efectos del Impuesto sobre Sociedades de ocho a 12 millones de euros de facturación y exoneración de obligaciones formales en relación con las operaciones vinculadas.

Además, para hacer frente al repunte de la morosidad se incluye reducción a tres meses del plazo de demora para dotar la provisión por insolvencias, elevar al tres por ciento al ocho por ciento el porcentaje de provisiones y gastos de difícil justificación para autónomos, reducir a la mitad, de dos años a un año, el plazo para recuperar el IVA de los créditos incobrables.

Para incentivar el ahorro, apuestan por la derogación del Impuesto sobre Patrimonio, una nueva deducción en el IRPF del 10% de los rendimientos del trabajo destinados al ahorro a medio y largo plazo, la mejora de la fiscalidad de los planes de pensiones, de manera que el rendimiento tributará como el resto de las rentas del ahorro al 18%; se recupera la reducción del 40% cuando la prestación se reciba en pago único y la recuperación de las aportaciones fiscalmente deducidas tributa como rendimiento del trabajo.

El PP apuesta también por la neutralidad fiscal del cambio de normas contables, la recuperación de los incentivos fiscales a la I+D+I y de la deducción por gastos en formación profesional. Además, pretenden la libertad de amortización para elementos nuevos de inmovilizado adquiridos en 2009 y 2010 para "aliviar la carga fiscal".

Por otro lado, el portavoz popular, en relación a la crisis económica, resaltó la importancia de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asista a la conferencia de internacional en Washington pero "también es importante" la situación interna del país. Costa pidió a Zapatero tiene alguna solución que aportar ante los líderes de países mundiales que se guarde alguna para España. Además, "no queremos que se utilice" este encuentro para "distraer la atención" de los ciudadanos, advirtió.

SUELDO DIPUTADOS

Respecto a la aprobación del presupuesto de las Corts, en el que se contempla un incremento del dos por ciento del sueldo de los diputados y preguntado por si va a haber alguna variación en este sentido, Costa explicó que aunque "en principio el grupo popular apoyó" estas cuentas, ya ha solicitado un nuevo acuerdo para que se apruebe también por unanimidad para revisar el salario de los parlamentarios. Así, anunció que mañana tras la reunión de la Mesa de las Corts, tendrá lugar la de la Comisión de Gobierno Interno de la Cámara autonómico para tratar probablemente esta cuestión.

Del mismo modo, en relación a los Presupuestos de la Generalitat para 2009 y preguntado por la evolución de las negociaciones con el grupo socialista sobre este tema, Costa señaló que el PSPV "no va a votar en contra", aunque eso no signifique que estén a favor, es algo que "no sé", señaló. Y criticó que a los socialistas, en estos momentos "le gusta muy poco hablar de economía".

Por otro lado, Costa instó al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, a explicar si apoya la gestión que está llevando a cabo el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de San Fulgencio (Alicante). Una petición que ya realizó es sábado pero que repitió hoy porque "no he recibido respuesta", señaló.