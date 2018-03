Zarzalejos: "Nunca tuve presiones tan fuertes como las de Aguirre"

Es lamentable que haya políticos como esta señora, los políticos son siempre una amenaza para los periodistas, pero lo de esta mujer no es sólo eso: es un PELIGRO ya real. ¿Y qué hacéis vosotros que no la plantáis cara y dáis la cara por los compañeros? Si no la parais llegará a presidenta del gobierno, ¿imagináis lo que eso significará para vosotros?