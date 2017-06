Congreso del PSOE: oposición a Rajoy, futuro con Podemos y plurinacionalidad

Madrid, 16 jun (EFE).- La plurinacionalidad del Estado, la abstención en la investidura de Rajoy, las primarias a dos vueltas o la transición ecológica de la economía son algunos temas que debatirán los socialistas en el 39 congreso federal, sobre el que planeará la futura relación con Podemos.

La moción de censura del líder de Podemos contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha puesto el foco de atención del cónclave socialista en el tipo de relación que pueda tejerse entre PSOE y la formación morada, después de que ambos partidos tendieran puentes en el debate parlamentario.

El vínculo que pueda surgir entre ambas formaciones, incluso la posibilidad de alcanzar diferentes acuerdos en la oposición, será uno de los asuntos principales que recorrerá los debates y las conversaciones "off the record" de los dirigentes del PSOE.

El que será secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, recogió "el guante" que le tendió Iglesias pero los socialistas tienen claro que su política de alianzas va a ser la de seguir tendiendo la mano no sólo a Podemos, sino también a Ciudadanos para intentar "revertir" las políticas del PP.

Dentro de lo que será la agenda del congreso, los delegados debatirán hasta las 6.743 enmiendas presentadas al documento que saldrá del cónclave.

Ese documento incluirá los elementos básicos del proyecto "Por una nueva socialdemocracia" con el que Pedro Sánchez recuperó la secretaría general en las primarias del pasado 21 de mayo y que dotarán al partido de una nueva orientación estratégica, ideológica y política.

Algunos de los temas destacados del debate que afrontan los socialistas este fin de semana son:

REDEFINICIÓN DE LA SOCIALDEMOCRACIA

Por primera vez, el PSOE adquirirá en este congreso un distanciamiento crítico con la socialdemocracia y el socialismo español de los últimos tiempos, por haber renunciado a desarrollar un proyecto propio frente al modelo neoliberal imperante.

Aunque los socialistas se reafirman en que los principios que les guían siguen siendo los de siempre: igualdad, libertad y solidaridad, introducirán como un nuevo principio básico del socialismo democrático la "sostenibilidad ambiental".

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

La interpretación de los resultados electorales del PSOE ha sido uno de los motivos de discrepancia entre Sánchez y sus adversarios durante los últimos tres años, ya que estos le responsabilizaban de las derrotas; incluso su principal rival en las primarias, Susana Díaz, hizo de ello uno de los ejes de su campaña, mientras que el 'sanchismo' pone el acento en los 4,5 millones de votos perdidos por Zapatero.

En el 39 Congreso, los 'sanchistas' pretenden situar en el año 2011 el declive electoral del PSOE, suprimir la referencia que contenía el documento elaborado por la gestora a las derrotas históricas de 2015 y 2016 y que se reconozca que en esos comicios los socialistas evitaron el 'sorpasso' de Podemos.

Se trata de eliminar del documento que elaboró la gestora la idea de que "tras abandonar el gobierno a finales de 2011 el PSOE ha encadenado los dos peores resultados de su historia en las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016", con Pedro Sánchez de candidato.

ABSTENCIÓN EN LA INVESTIDURA DE RAJOY

Una de las principales incógnitas es si el 39 Congreso del PSOE mostrará inequívocamente su rechazo a la decisión de abstenerse para permitir la investidura de Mariano Rajoy.

Aunque se han presentado enmiendas que proponen "pedir perdón" por esa decisión, la posición que se perfila mayoritaria es la de criticar la abstención como una posición que "se limitó a dejar el camino expedito al PP en unos momentos en que los españoles están especialmente sensibilizados ante las agresiones sociales y laborales, y los escándalos de corrupción que azotan al PP, sin olvidar la crisis territorial que se sufre en Catalunya".

No obstante, en las últimas horas en el entorno de Pedro Sánchez se han mostrado dispuesto a no incidir en este asunto: "no lo veo necesario, ese tema está resuelto en las primarias del 21 de mayo y no creo que haya que subrayar lo más", ha dicho eta mañana el próximo secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, en una entrevista en RNE.

PLURINACIONALIDAD

En política territorial, los socialistas se reafirmarán en su apuesta por el federalismo y en el consenso que alcanzaron en la Declaración de Granada de julio de 2013 para la reforma federal de la Constitución.

El debate radicará en torno a la propuesta de Sánchez de "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado" en el marco de esa reforma, que implica cambiar el artículo 2 de la Constitución.

Buena parte del PSOE rechaza el concepto de plurinacionalidad y considera que está fuera de la Declaración de Granada, mientras que en sintonía con ese planteamiento se sitúan el líder del PSC, Miquel Iceta, la de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y la presidenta balear, Francina Armengol, cuya federación llevará una enmienda que aboga por "federalizar" España, "nación de naciones", y reformar la Carta Magna para encontrar "un encaje federal para Cataluña, encaje que permita reconocer el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España".

MODELO DE PARTIDO

Aunque el 39 Congreso prevé celebrar una Conferencia de Organización y Estatutos en el plazo máximo de un año para adaptar los estatutos y reglamentos socialistas al nuevo modelo de partido que defiende Pedro Sánchez, sí que incorporará en su documento marco algunas propuestas emblemáticas de Sánchez en el ámbito orgánico.

Estas son: que la revocación o censura de un secretario general sea motivada y acordada por un mínimo del 51 % de votos del Comité Federal (u órgano equiparable a otro nivel territorial) y que sea aprobada por la militancia en una consulta; la obligatoriedad de consultar a la militancia los acuerdos de gobierno y fijar un plazo máximo de 90 días para los mandatos de las gestoras.

También, que la elección de los candidatos al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, parlamentos autonómicos y ayuntamientos se realice, a partir de una determinada población, por el voto secreto y directo de los militantes y simpatizantes de su ámbito territorial.

Se debatirá además sobre la acumulación de cargos, con el posible resultado de que, a partir de este cónclave, un militante no pueda acumular más de dos cargos políticos y también previsiblemente saldrá adelante la propuesta de Patxi López de incluir la doble vuelta en las primarias, si en la primera vuelta ningún candidato supera el 50 % de apoyo.