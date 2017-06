La expresidenta de la Asamblea dice que las mujeres decidieran sobre la cafetería era un plus

Madrid, 16 jun (EFE).- La expresidenta de la Asamblea Elvira Rodríguez, ha considerado hoy que la decisión de que fueran tres mujeres como miembros del comité de expertos que evaluó las ofertas para la contratación de la cafetería de la Asamblea era "un plus", ya que son quienes hacen en casa la compra todas las semanas.

Así ha justificado Rodríguez en la comisión de investigación de la Cámara regional la designación de las personas que formaron parte de ese órgano, entre las que estaba la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que valoró la licitación del empresario Arturo Fernández sobre el resto en los años 2009 y 2011.

"Que tres mujeres se pusieran a probar la calidad de la comida, es un plus. Hacemos la compra todas semanas, nos ocupamos de nuestra casa. No es ni feminismo ni machismo", ha explicado la expresidenta, quien ha precisado que no fue nombrado "un comité de expertos ortopédico", sino que fue más bien bajo un criterio "subjetivo".

En esta línea, ha detallado que las funciones de ese órgano eran valorar y firmar esas licitaciones, e incluso probaban la calidad de la comida, "como en las bodas".

De esta forma, ha explicado por qué los miembros del comité de expertos no eran profesionales en el ámbito de la nutrición o la alimentación y, por el contrario, hubiera dos mujeres licenciadas en Derecho en 2009.

"Cifuentes fue presidenta de la mesa de contratación porque era vicepresidenta primera de la Asamblea y fue miembro del comité de expertos que nace en 2009, como representante de la Mesa (de la Cámara regional)", ha comentado.

Según Rodríguez, que presidió la Asamblea de 2007 a 2011, el requisito único que se estableció fue que hubiera un representante de los funcionarios, alguien vinculado con los diputados y un miembro de la Mesa de la Asamblea, ya que la cafetería es "la cantina de la casa" donde almorzaban todos.

Así, se decidió que hubiera un comité de expertos en esta licitación para que se valorara la calidad de las ofertas.

Quien redactaba esos pliegos, ha dicho, eran los servicios técnicos de la Cámara, en los que en 2009 se introduce ese criterio de calidad como criterio de valoración, ya que el anterior servicio de la cafetería "dejaba mucho que desear".

La expresidenta de la Asamblea ha señalado que los nombres de los integrantes del comité de expertos no están registrados en las actas porque se decidieron después de las reuniones de la Mesa, algo que también ha afirmado en su comparecencia de hoy el exsecretario general de la Cámara en esa época, Fabio Pascua.

Asimismo, Rodríguez ha indicado que no coincide con las conclusiones del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -que ve indicios de que se pudo favorecer a Arturo Fernández en la contratación de la cafetería en 2009 y 2011-, al tiempo que ha subrayado que "no tiene nada que ver" con la financiación irregular del PP.

"No me resigno a que se ponga en tela de juicio instituciones tan importantes en democracia como un parlamento", ha recalcado, y ha añadido que el procedimiento fue "adecuado, seguro y ajustado de derecho".

Pascua ha destacado previamente que no vio "ninguna incompatibilidad" en que Cifuentes estuviera presente a la vez en el comité de expertos y en la mesa de contratación, al tiempo que ha precisado que el no hizo ningún nombramiento ni lo propuso.

"La composición del comité de expertos que determina la ley de contratos no establece una incompatibilidad con ser miembro de la mesa de contratación, dice ser miembro del órgano proponente del contrato", ha dicho.