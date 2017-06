El Ayuntamiento analizará en una comisión ordinaria los gastos de Bollywood

Madrid, 16 jun (EFE).- Todos los grupos municipales han aceptado en un pleno extraordinario trasladar a la comisión municipal de vigilancia a la contratación el convenio por el que el Ayuntamiento de Madrid promocionó con un millón de euros la celebración de los premios del cine indio en la capital en junio del año pasado.

No se celebrará por tanto una comisión de investigación como proponía el PP, que denuncia el "gasto excesivo" y "exuberante" realizado en el evento, donde el Consistorio ha sufragado 1 de los 8 millones de coste con una subvención a la empresa organizadora de los premios, Wizcraft International Entertainment.

A propuesta del PSOE-M la comisión de Vigilancia a la Contratación se convocará en el plazo de un mes para tratar en primer lugar este convenio y también se hará un grupo de trabajo para definir qué tipo de gastos puede o no financiar el Ayuntamiento con sus subvenciones.

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato ha defendido hoy que el expediente de las facturas del festival de Bollywood cumple "todos los requisitos desde el punto de vista legal" y es "impoluto".

Entre los 1.076 conceptos contenidos en 166 facturas figuran ítems como alojamiento, manutención, sala de conferencias, vídeos audiovisuales y también plancha y peluquería, que se aceptan en este tipo de eventos, según Sánchez Mato.

De las 166 facturas del expediente, 156 corresponden al hotel Palace, donde 200 invitados pasaron una estancia medias de 4 días en junio del año pasado, haciendo un gasto medio diario de 317 de euros, lo que para Sánchez Mato es una cantidad "normal en este tipo de eventos y en hoteles de esta categoría".

Estos costes perseguían "favorecer la imagen de Madrid y proyectarla fuera de los cauces habituales".

"No tiene sentido, es un exceso", ha exclamado el edil del PP José Luis Moreno, que ve el expediente como "muy pobre", opaco y ha dicho que contiene "gastos exuberantes".

El Ayuntamiento ha rechazado diez ítems de servicios de spa y de entrenamiento personal y ha negado que pagase tres de estos servicios por error, como explicó en mayo; las facturas estaban erróneamente "estampilladas" ya que figuraban abonadas al cien por cien pero no se pagaron en su totalidad al descontarse conceptos rechazados.

A juicio del edil de Ciudadanos Miguel Redondo, la subvención de los gastos de las estrellas del cine indio es una muestra de la "hipocresía" y de la "demagogia" de Ahora Madrid, además de suponer "un insulto a la utilización del dinero público.

"No nos gustaba, sabíamos que los gastos iban a ser sonrojantes, estamos trayendo a estrellas de cine de Bollywood, que están acostumbrados a su mundo de lujo a vivir con unos elementos de lujo y sino, no vendrían", ha defendido el edil del PSOE-M Ramses Pérez Boga.

El socialista ha pedido no ser "ñoños" y plantearse en cambio el retorno que supuso o no para la ciudad, "Madrid no está gastando directamente en saunas y alojamientos lujosos, está gastando en promoción y quien ha decidido qué contenido darle no ha sido el Ayuntamiento sino el organizador de este evento".

Un organizador que han criticado tanto PP como Ciudadanos al ser una compañía radicada en Singapur, país que Redondo ha definido como un paraíso fiscal, y tener un capital social de menos de dos euros.

Para el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, los gastos reflejan la "impostura social" del Gobierno de Ahora Madrid y convocar un pleno extraordinario un viernes a las 17.00 la "impostura política" de Manuela Carmena.

"Dice que no es política y es la más política de todos (...) estamos de sus lecciones de democracia cansados", ha censurado.

Martínez-Almeida ha asegurado que los turistas indios en Madrid crecieron en 12.000 el año pasado, por lo que cada nuevo turista ha costado 83 euros a cada madrileño, según sus cálculos.

Más de 841 millones de espectadores vieron los premios de la International Inidian Film Academy (IIFA) que se celebraron en IFEMA entre el 23 y el 26 de junio de 2016.