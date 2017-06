El exconseller Antoni Fernández Teixidó presidirá el nuevo partido Lliures

16/06/2017 - 20:14

Enlaces relacionados Lliures celebrará su congreso fundacional como partido el 16 de junio (3/06)

El exconseller, exdiputado del Parlament, exmilitante de la CDS de Adolfo Suárez y de CDC, Antoni Fernández Teixidó, ha sido elegido este viernes presidente del partido Lliures, una formación de corte liberal y centrista impulsada por exmiembros de Convergència, de Unió y también por independientes.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Lliures ha celebrado este viernes su congreso fundacional en el Hotel Crowne Plaza de Barcelona, donde han decidido constituirse como partido con el lema 'Benvinguts a la solució' --'Bienvenidos a la solución'--, una formación que se reivindica también catalanista pero contraria al proyecto independentista.

Teixidó ha explicado que han creado Lliures porque hay una parte del electorado que se ve abandonada porque no comparte que el proceso soberanista haya comportado un viraje a la izquierda y a la radicalización de la política catalana, según él: "Con la desobediencia, no. Con la bronca permanente, no. Contra las leyes, no. De esta forma, no".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)