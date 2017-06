El Parlament ret homenatge a víctimes d'Hipercor i Forcadell remarca el rebuig a l'odi

Barcelona, 16 juny (EFE).- El Parlament ha homenatjat les víctimes del terrorisme amb motiu del 30 aniversari de l'atemptat d'ETA a l'Hipercor de Barcelona, un acte en el qual la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell, ha declarat que en democràcia "tenen cabuda totes les idees, excepte l'odi i la violència".

La primera fila de l'homenatge celebrat a l'auditori de la cambra catalana l'han ocupat representants de tots els grups parlamentaris excepte la CUP, així com el conseller d'Interior, Jordi Jané, representants de les forces i cossos de seguretat i el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), José Vargas.

En la seva intervenció, Forcadell ha manifestat que la societat catalana és "sensible" als atemptats terroristes que Europa ha patit recentment perquè, segons ha relatat, entre el 1971 i el 2001 més de 70 persones van ser assassinades en terres catalanes pels grups terroristes ETA, GRAPO, EPOCA, Terra Lliure i Joventut Espanyola.

La presidenta ha manifestat el seu "suport a les víctimes, familiars i éssers estimats" i ha defensat el Parlament com el lloc idoni per homenatjar les víctimes del terrorisme perquè "simbolitza la voluntat de viure en pau, la substitució de les armes per les paraules i la victòria de la democràcia enfront del terror".

També ha reivindicat que "en democràcia tenen cabuda totes les idees excepte l'odi i la violència" i ha fet una crida a "no confondre els terroristes amb les comunitats i creences que invoquen per justificar-se".

De la seva banda, Vargas ha manifestat que "el valor i la qualitat d'una democràcia depèn de com es tracta les seves víctimes", que considera que són "la societat en el seu conjunt", i ha acusat el terrorisme que ha patit Espanya de "voler subvertir l'ordre constitucional".

També ha demanat "memòria, dignitat i justícia" per a les víctimes i ha volgut homenatjar l'espanyol assassinat en l'últim atemptat a Londres, Ignacio Etxebarría, al qual ha qualificat d'"heroi".

En l'acte hi han intervingut familiars de víctimes del terrorisme com Pedro Ortega, que era a Hipercor quan va esclatar la bomba que va matar la seva cunyada, ha declarat que no desitja que "cap persona vegi el que jo vaig veure", i ha demanat que fets com aquell "no es repeteixin mai".

Silvia Vidal, que va perdre el seu germà víctima del GRAPO, ha explicat que "els terroristes no pregunten a qui votes sinó que posen bombes, atropellen i metrallen", i ha demanat "més col·laboració" entre les administracions i els cossos de seguretat de l'Estat per evitar nous atemptats.

Entre el públic hi havia representants de l'Exèrcit, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i de cossos consulars de Barcelona.