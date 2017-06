Teixidó asume el liderazgo de Lliures y clama contra la "desobediencia" soberanista

16/06/2017 - 21:14

Exige a Puigdemont elecciones anticipadas y "no llevar la situación al límite" con otro 9N

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El exconseller, exdiputado del Parlament, exmilitante del CDS de Adolfo Suárez y de CDC, Antoni Fernández Teixidó, ha sido elegido este viernes presidente del partido Lliures, una formación de corte liberal y centrista impulsada por exmiembros de Convergència, de Unió y también por independientes.

Lliures ha celebrado este viernes su congreso fundacional en el Hotel Crowne Plaza de Barcelona, donde han decidido constituirse como partido con el lema 'Benvinguts a la solució' --'Bienvenidos a la solución'--, una formación que se reivindica también catalanista pero contraria al proyecto independentista.

Teixidó ha explicado que han creado Lliures porque hay una parte del electorado que se siente abandonado porque no comparte que el proceso soberanista haya comportado un viraje a la izquierda y a la radicalización de la política catalana, según él: "Con la desobediencia, no. Con la bronca permanente, no. Contra las leyes, no. De esta forma, no".

Sin papeles, sin atril, y con un discurso de unos 40 minutos, Teixidó ha resumido así la posición ideológica de la formación: "No somos 'antinada'. ¿Un partido soberanista? No. ¿Un partido independentista? No. Queremos ser un partido catalanista, moderado, de centro y liberal. Y no tenemos que pedir excusas a nadie para hacerlo".

CONTRA EL 1-O

Ha expresado su respeto por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y por el vicepresidente, Oriol Junqueras, pero ha considerado que están muy equivocados en su proyecto político y les ha advertido: "La movilización popular se sabe como empieza pero no como acaba".

Ha manifestado su firme rechazo al referéndum unilateral de independencia convocado para el 1 de octubre, ya que considera que una votación así solo puede hacerse pactada con el Estado para que tenga "garantías", y ha concluido que lo que propone el Govern es otro 9N.

Teixidó ha considerado que el independentismo debería enmendar por completo su estrategia política, dejando a un lado la vía unilateral y apostando por negociar reformas y mejoras para Cataluña: "O apostamos por las reformas y la negociación o no serán capaces de controlar la revuelta en la calle".

El exdiputado convergente, que en su juventud militó también en el partido trotskista Lliga Comunista y fue parlamentario en el Congreso a finales de los ochenta con el CDS, ha pedido a Puigdemont "no llevar la situación al límite" y desistir del referéndum para convocar unas elecciones catalanas anticipadas.

Teixidó ha calculado que las elecciones finalmente será en la primavera de 2018, y ha asegurado que Lliures quiere competir en ellas y obtener un buen resultado, concluyendo que esto dependerá de "todos vosotros", en relación a los militantes presentes al acto.

BOI RUIZ Y FERNÁNDEZ BOZAL

Entre los asistentes al congreso fundacional ha destacado la presencia de los exconsellers de los gabinetes de Artur Mas Boi Ruiz (Salud) y Pilar Fernández Bozal (Justicia), además de la exdiputada del PP en el Parlament Montserrat Nebrera y el presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou.

El partido ha aprobado este lunes una ponencia sobre su organización, en la que destacan las primarias como mecanismo de elección de los candidatos, y una ponencia política, en la que hacen un llamamiento a la ciudadanía a "no resignarse" y a sumarse al proyecto de Lliures por una Cataluña mejor.

El partido también ha presentado su primera Ejecutiva, formada por una veintena de personas, y en la que los nombres más conocidos son el exdiputado de Unió en el Parlament Roger Montañola y el también exmilitante de Unió y exdirector del Servei Català de Trànsit Joan Josep Isern.

"Hoy empieza el futuro de Lliures. Viva la libertad. Viva la libertad", ha concluido Teixidó en su discurso, asegurando que el partido puede consolidarse y obtener un buen resultado en las próximas elecciones si consigue dos cosas: apoyos y financiación.