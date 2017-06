Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

17/06/2017 - 1:02

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "Pedro Sánchez se protege con una dirección a su medida"; "Macron declara que reconoce solo a "España en su conjunto""; "El largo verano de los niños de la calle. El verano agrava el problema de los denominados niños de la llave, acostumbrados a que nadie les recoja al salir del colegio"; "La próxima burbuja de los festivales. Cada año se celebran 850 eventos musicales de este tipo. No todos tienen éxito económico".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "Macron sobre Cataluña: "España entera es mi único socio y amigo". Puigdemont acepta acudir al Congreso pero no ve "razonable" que se vote"; "Muerte Helmut Kohl, el canciller de la reunificación alemana y de la Unión Europea"; "El Banco de España da por perdido el 70% del rescate y evita hacer autocrítica"; "José Luis Ábalos: "El Partido Socialista no está a favor de un 'gobierno Frankenstein'"; "El incendio de Londres desata la indignación de los afectados".

ABC: "Revés de Macron al secesionismo. "Solo conozco un socio y amigo: España toda entera". En su primera reunión bilateral, el presidente francés invita a Rajoy a "diseñar el futuro europeo juntos" y niega toda interlocución a la Cataluña independiente".

LA RAZÓN: "Sánchez deja al PSOE sin "barones" para evitar que "compitan" con él"; "Felipe VI, vuelta al ruedo. Las Ventas recibe al Rey con una gran ovación. Presidió por primera vez la Corrida de la Beneficencia desde que es Jefe del Estado"; "Puigdemont pide ir al Congreso para debatir pero sin votar"; "Macron, sobre Cataluña: "Sólo tengo un interlocutor, que es Rajoy""; "Muere Helmut Kohl, arquitecto de la unión europea y de la alemana".

LA VANGUARDIA: "Macron apoya a Rajoy sobre Catalunya en su primera cita"; "La reina sí consuela a las víctimas. A diferencia de la premier Theresa May, que visitó el lugar del incendio de Londres sin ver a los afectados, la reina Isabel sí se reunió ayer con ellos"; "El Banco de España evita la autocrítica"; "La Fiscalía perseguirá el empleo de voluntarios para el 1-O"; "Interior no reúne a la Junta de Seguridad porque no se fía del Govern".

EL PERIÓDICO: "Macron se desentiende del soberanismo. "Tengo un socio y es España entera""; "Boicot del Estado a los Mossos en pleno 'procés'"; "El Banco de España da por perdido el 78% del rescate bancario"; "Con el susto en los pedales. Un ciclista muere en ruta cada semana desde el 2008"; "Helmut Kohl. Fallece a los 97 años el artífice de la reunificación alemana".

EL CORREO: "I edición de los Premios Jantour. Buena despensa y mejor cocina en Zalla"; "La recaudación crece casi un 11% y rebaja la presión sobre la reforma fiscal vasca"; "El Banco de España da por perdidos 60.600 millones por la crisis financiera"; "El PSE planta a Aburto para evidenciar su malestar"; "Una bronca por la Ertzaintza eleva al máximo la tensión entre EH Bildu y PNV".