Iceta pide que PSOE dé mensaje claro a Cataluña y reconozca la plurinacionalidad

Madrid, 17 jun (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho hoy un llamamiento a que el congreso del PSOE dé un "mensaje claro" a los catalanes de la voluntad de aportar una solución al "problema" en Cataluña y se reconozca la plurinacionalidad de España y su "diversidad de sentimientos nacionales".

En declaraciones a su llegada al Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde hoy arranca el 39 Congreso Federal del PSOE, Iceta ha sido preguntado si cree que será fácil debatir la plurinacionalidad.

"Creo que sí. Si hace falta, incluso la explico yo. Creo que la idea de nación tiene que ver con un sentimiento, hemos que encontrar la manera de que los diversos sentimientos nacionales de España se encuentren recogidos por la Constitución, encontraremos la fórmula más adecuada para hacerlo, pero lo importante no es eso", ha señalado.

Iceta ha pedido así no quedar "exclusivamente prisioneros de las palabras" y, en cambio, ha mostrado su confianza en que el congreso socialista "dé un mensaje claro a los catalanes y catalanas diciendo que nos hemos dado cuenta de que hay un problema serio, que hay que afrontarlo y que sólo encontrará solución desde el diálogo, la negociación y el pacto".

Como también que los socialistas, con sus propuestas recogidas en la Declaración de Granada, demuestren que están "dispuestos a trabajar con todos los que quieran encontrar una solución acordada y una renovación del pacto constitucional del 78".

El dirigente catalán ha sugerido así que la resolución en el congreso socialista en este sentido "recogerá que uno de los objetivos del PSOE es perfeccionar el reconocimiento de la plurinacionalidad, que ya se apunta en el artículo 2 de la Constitución".

Iceta ha apuntado por otro lado que el PSC "como siempre estará al lado" del secretario general del PSOE para ayudarle a "construir una alternativa al PP que lleve a Pedro Sánchez a la Moncloa".

Y preguntado sobre si se abordará una revisión del acuerdo de relaciones que se firmó entre el PSC y la gestora del PSOE hace meses, ha dejado claro que "no está en el orden del día y será un debate que no haremos. Todo lo que se pueda mejorar, se ha de mejorar, pero no es prioritario para nosotros en estos momentos".