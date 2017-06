Vara confía en que la gente vuelva a sintonizar con "Radio PSOE"

Madrid, 17 jun (EFE).- El líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, ha confiado hoy en que los ciudadanos y, en particular quienes en el pasado votaron a su partido, vuelvan a "sintonizar con Radio PSOE".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, que acoge este fin de semana el 39 Congreso del PSOE, el también presidente de Extremadura ha destacado que en las recientes primarias los militantes, además de decidir quién iba a ser el secretario general, señalaron que "se abría un tiempo distinto".

"Si no entendemos eso, probablemente no entendemos nada de lo que la militancia dijo", ha recalcado Fernández Vara, que ha asegurado que "desde el minuto uno" desde la celebración de las primarias, él defendió "un congreso de unidad" y ha intentado hacer todo lo que estaba en su mano para conseguirlo.

Vara, que sustituirá a Susana Díaz al frente de la Presidencia del Consejo Territorial del PSOE, ha considerado que su organización tiene la "obligación" de salir de este congreso "reforzado" para volver a ser un partido "de mayorías" en este país.

Sobre una eventual alianza con Podemos, ha indicado que el PSOE es un proyecto de mayorías "y, en ese camino, nos podemos encontrar -ha asegurado- con unos o con otros, dependerá de las circunstancias que concurran, pero este partido no está haciendo todo lo que está haciendo para buscar alianzas, sino para tener, al final, una gran alianza con su electorado".

Respecto al debate sobre la plurinacionalidad, ha indicado: "Uno puede llamarse cono quiera siempre que eso no signifique tener más derechos; los nombres no dicen nada si no hay nada detrás", ha proclamado.

"Si se mantiene el compromiso por el que la soberanía reside en el pueblo y el compromiso de la indisoluble unidad de la nación española, y si se mantiene que España es plural y diversa, ¿dónde está el problema?", se ha preguntado.

En su opinión, cada uno "puede llamarse como quiera, siempre que eso no signifique tener más derechos".

"La base fundamental es dónde está la soberanía y si está en juego o no la unidad de España. Y hoy va a quedar claro que, ni una cosa ni otra, están en juego", ha zanjado.