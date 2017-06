Junqueras ve "irresponsable" al Gobierno por "poner en riesgo la seguridad"

Barcelona, 17 jun (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado hoy "irresponsable" al Gobierno de Mariano Rajoy porque, al no convocar desde hace ocho años la Junta de Seguridad de Cataluña, "pone en riesgo la propia seguridad de los ciudadanos" ya que los Mossos d'Esquadra "no disponen" de los instrumentos necesarios.

En su intervención en abierto al comienzo de la reunión del Consell Nacional de ERC, Junqueras ha contrapuesto "la actitud responsable y sensata del gobierno catalán, que se preocupa por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos" con la de un "Gobierno español que hace exactamente lo contrario".

Según Junqueras, frente a un Govern "que es capaz de hacer aquello que se creía que no se podía hacer, como cerrar la cárcel Modelo, una ley de universalización de la salud y la aprobación de la renta mínima" tenemos a otro, el de España, "que cuando tiene 65.000 millones de euros prefiere vaciarlos del Fondo de Reserva de las Pensiones y regalarlos a la banca, a las grandes corporaciones financieras del Estado".

"En vez de garantizar la seguridad de todos -ha lamentado Junqueras- prefiere ponerla en riesgo, y por esto hace ocho años que no convoca la Junta de Seguridad de Cataluña, lo que provoca que los Mossos d'Esquadra no dispongan de las plazas necesarias ni les permite acceder al banco de datos de la Europol".

"Prefiere debilitar a las fuerzas policiales y no dotarlas de los instrumentos que precisan, en un intento de perjudicar a algunos pero que acaba perjudicando a todos, y esto lo hace de forma sistemática y continuada, con mucha constancia", ha advertido el líder de ERC y vicepresidente del Govern.

Según Junqueras, que el Gobierno del PP no convoque la Junta de Seguridad aduciendo "que no le gusta el clima político y las decisiones que adopta el gobierno catalán es una excusa que no se aguanta" porque ocho años atrás aún no se había iniciado el proceso soberanista.

En definitiva, ha arremetido Junqueras, el Gobierno central "actúa de forma irresponsable poniendo en peligro la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos" y, ante esto, "sólo hay una respuesta, una única opción, poner el futuro de nuestra sociedad en manos de los ciudadanos de este país y de sus instituciones".

Este es el motivo, ha añadido, por el que "asumimos con plenitud la responsabilidad democrática de convocar un referéndum, que será hecho con las mismas condiciones de siempre que tienen lugar las convocatorias electorales".

"Exactamente iguales, por lo que respecta a los funcionarios, las mesas, el censo, las urnas, las papeletas, el recuento, como siempre se hacen", ha insistido Junqueras, ya que "la voluntad" del Ejecutivo catalán "es garantizar la plenitud de las condiciones democráticas".