El presidente del Grupo Socialista en la Eurocámara pide "unidad" al PSOE

17/06/2017 - 12:54

Gianni Pittela asegura que la socialdemocracia ha perdido por los errores cometidos y pide volver al socialismo para solucionar las desigualdades

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Gianni Pittela, invitado en la apertura del 39 Congreso Federal del PSOE, ha pedido hoy "unidad" a los socialistas españoles y ha reivindicado los valores del socialismo para acabar con las desigualdades.

Pittela ha logrado, con su intervención, poner en pie al auditorio del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se está celebrando el cónclave socialista.

Durante su intervención fue saludando tanto a Pedro Sánchez como a Susana Díaz y a Patxi López a quienes mencionó expresamente para referirse a la "batalla" que acababan de librar en las primarias para elegir al secretario general.

Tras este saludo inicial reclamó a voz en grito "unidad, unidad" para el PSOE y pidió "coraje", que en su opinión es una cualidad de la izquierda. También quiso saludar a sus compañeros en el Parlamento Europeo, los eurodiputados españoles presentes en la sala, de los que dijo que son una "columan importante" en la Eurocámara.

Pittela destacó la importancia del cónclave socialista en este momento de crisis de la socialdemocracia europea. Un momento en el que algunos tienen, según dijo, la tentación de ir "por la calle más corta" como el "macronismo", del que precisó que "eso es otra cosa" pero "no es la izquierda" y no cuenta con sus valores.

Por ello, pidió a los socialistas que reflexionen sobre sus errores y comprendan que se han equivocado en muchas cosas como en no comprender el sentido de la revolución tecnológica, de la globalización sin gobierno político o cuando no han contrastado suficientemente las políticas de austeridad. También cuando no han impuesto una agenda social o por haber permitido una política que confisca las rentas de los que menos ganan. "Cuando hemos permitido que los artesanos de Madrid paguen más tasas que las multinacionales", ha exclamado apuntándolo en el capítulo de los errores de la izquierda.

En este sentido, ha asegurado que los socialistas han perdido porque se han equivocado de camino al hacer el "ojo pequeño al libre mercado". "Eso son cosas que nos han hecho alejarnos de nuestros objetivos de la socialdemocracia", ha exclamado y ha añadido: "No es que las cosas que las cosas ocurran porque somos desafortunados, sino porque nos hemos equivocado".

Por ello, ha pedido que se vuelva descubrir el sentido de la palabra "izquierda". "Nosotros somos izquierda", ha proclamado entre aplausos del auditorio que le escuchaba.

Así, ha proseguido recordando que deben defender la acogida de los refugiados que huyen de la violencia, de la guerra, de la pobreza y del cambio climático y ha recordado que África es un continente que con frecuencia los europeos no ven, por lo que pidió hacer un esfuerzo para desarrollarlo y hacer un desarrollo sostenible de ese continente y de la democracia.

Planteó vecer "juntos" estos desafíos y recordó que un gran protagonista de la unificación de Alemania y de la integración europea fue Helmut Kohl, que falleció ayer. Y en este punto pidió que los socialistas colaboren en la integración europea pero con los valores de la justicia social.

Dejó claro que los socialistas son diferentes de la derecha pero reclamó el "sano bipolarismo" entre ambos que, según dijo, han hecho en el Parlamento Europeo.

Pero dejó claro que hay necesidad de socialismo en un momento como el actual, "cuando hay sed de justicia, derechos sociales, derechos humanos, cuando hay un inmigrante que integrar, un desafío con el cambio climático, cuando hay personajes como Putin o Trump en la escena mundial". Y se preguntó hasta cuando había que soportar estas cosas o el hecho de que el 99 por ciento de la población tenga dificultades.

ANTONIO COSTA DESEA "FUERZA" AL PSOE

Por su parte, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, ha enviado un mensaje en vídeo desde Santiago de Chile, junto a la estatua del que fuera presidente chileno Salvador Allende, para recordar los "valores intemporales de los socialistas": la libertad, la democracia y los derechos humanos.

Tras recordar que España y Portugal son vecinos, también en la comunidad iberoamericana, y que son países que han "abierto rutas" juntos, ha recalcado que eso es lo que deben seguir haciendo en un momento en que hay quien quiere "construir muros y cerrar fronteras".

En este contexto, en que hay que buscar una globalización más justa y afrontar retos como el cambio climático, ha remarcado que Europa es más necesaria que nunca para el mundo y la socialdemocracia lo es para Europa. "Por eso les deseo a todos buen trabajo y fuerza al PSOE", ha concluido.