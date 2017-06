Sánchez recibe a los líderes regionales para negociar el Comité Federal

Madrid, 17 jun (EFE).- Las negociaciones entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y los líderes regionales para la composición del Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías comenzarán esta tarde, con el fin de que todas las federaciones se sientan integradas en los órganos de representación.

Fuentes cercanas a Sánchez han dicho a Efe que éste empezará la ronda de reuniones después de comer, en una de las salas de la cuarta planta del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se celebra este fin de semana el 39 Congreso del partido.

El cónclave está discurriendo sin sorpresas ni sobresaltos, aunque en un ambiente frío y tenso entre Sánchez y los que fueron sus adversarios en las primarias: "la tensión se corta con un cuchillo", reconocía un delegado.

"Lo que hay aquí son muchos observadores y muchos invitados, parece que se trata de rellenar", criticaba un 'susanista'.

El encuentro de esta tarde entre Pedro Sánchez y la que fuera su principal adversaria en las primarias, Susana Díaz, será el primero que ambos mantengan desde diciembre de 2015, con motivo del Comité Federal que fijó la política de alianzas del PSOE después de las elecciones generales del 20 de diciembre.

Distintas fuentes coinciden en que Sánchez tiene "prácticamente cerrada" ya la composición de la nueva ejecutiva, por lo que su conversación con las delegaciones de cada federación se centrará en los otros dos órganos que se eligen mañana, el Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías.

Sánchez y Díaz, que hablaron por teléfono a principios de junio por primera vez tras la contundente victoria del madrileño en las primarias del 21 de mayo, se emplazaron entonces a un encuentro entre ambos que aún no se ha producido.

La presidenta andaluza, al igual que otros barones, ha dejado claro en los últimos días que no va a reclamar ninguna cuota en la dirección y hoy mismo ha vuelto a subrayar que le va a "parecer bien" la ejecutiva que él elija.

No obstante, algunos delegados andaluces han reconocido a Efe que, puesto que el voto es secreto (en urna), no seguirán las instrucciones y votarán que no a una ejecutiva que ni es "integradora" ni les representa. "Me niego a votar a estos hoolingans", se ha quejado uno de ellos.

Otros destacados 'susanistas' optarán por no acudir mañana a la votación, alegando compromisos inexcusables en sus lugares de origen.

Esto no impedirá que la ejecutiva de Sánchez consiga un apoyo en torno al 80%, según esperan todos.

La ejecutiva de Sánchez contará con entre siete y nueve socialistas andaluces, todos ellos personas de confianza del secretario general, que está elaborando "personalmente" la lista.

En cuanto al PSC, después de que se confirmara que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet será la próxima secretaria ejecutiva federal de Cohesión Social e Integración, Miquel Iceta aspira a convencer a Pedro Sánchez para situar dos miembros más de la formación catalana en la nueva dirección.

Uno de ellos será con toda probabilidad el alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, coordinador de las dos últimas campañas de primarias de Sánchez en Cataluña, y que se perfila para un área relacionada con Industria, Comercio y Turismo; mientras que fuentes consultadas apuntan a que, de lograr el PSC un tercer puesto, podría recaer en una persona vinculada al mundo de la discapacidad y la inclusión.