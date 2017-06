Cs expresa preocupación porque Sánchez se "podemiza" y acerca a secesionistas

Barcelona, 17 jun (EFE).- El secretario de Comunicación de Ciudadanos (Cs) y diputado en el Parlament, Fernando de Páramo, ha expresado hoy la "preocupación" de su partido por un PSOE que, con Pedro Sánchez al frente, "mira por el retrovisor de la izquierda" y "se podemiza", e incluso es "capaz" de aliarse con los separatistas.

En un momento en el que el PSOE celebra su 39 Congreso para reafirmar el liderazgo de Pedro Sánchez como su secretario general tras ganar las primarias socialistas, desde Ciudadanos se ha trasladado hoy inquietud por la nueva deriva del PSOE ya que, según De Páramo, "la solución a su crisis interna no es ponerse en manos de 'demoliciones Iglesias'", en alusión al líder de Podemos.

"No creo que la solución sea intentar sumar con todos, incluso con los partidos separatistas", ha abundado De Páramo, quien cree que "a Rajoy y al PP hay que ganarlos en las urnas y lo que no se puede hacer es sumar con cualquiera, y no vale incluso demoler el proyecto de España".

Según De Páramo, "Pedro Sánchez debe tener una idea de España antes de tener una idea para su partido".

Ciudadanos, que considera que "hay mucho margen" en esta legislatura para "cambiar cosas" y "hacer reformas", quiere contar para ello con el PSOE: "Pero a Sánchez parece que sólo le preocupa mirar por el retrovisor de la izquierda y sumar con los que quieren romper España".