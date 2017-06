Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

18/06/2017 - 0:01

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "Arranca el PSOE de Pedro Sánchez"; "José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica: Telefónica está para ayudar, para invertir, y no para otras cosas"; "Alsasua: ecos de un odio que no acaba"; "El incendio de la torre de Londres desata una ola de protesta social contra May"; "El 'trap' lleva la locura al Sónar"; "Ofensiva contra la ciencia"; "Los 'tiburones' acechan a la bolsa española".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "Sánchez margina a los barones y auspicia su 'España plurinacional'"; "Duro alegato de Rajoy y Gentiloni contra el régimen de Maduro"; "Reino Unido afronta la negociación del 'Brexit' sumido en un caos político"; "El presidente del Popular, el día D: 'Si hace falta, contratamos ambulancias'"; "

ABC: "Cornada mortal a Iván Fandiño"; "Sánchez impone al PSOE la España 'plurinacional'"; "Otro verano histórico para el turismo"; "Fútbol y separatismo: del 'més que un club' al Barça de unos pocos"; "'La Tigresa' seguiría en prisión en otros países"; "El campo palestino se convierte en 'zona cero' de la sequía".

LA RAZÓN: "Hipercor. Los hijos del odio de ETA"; "El PSOE de Sánchez se podemiza: asume la España 'plurinacional' y debate sobre la tercera república"; "Entrevista a Íñigo de la Serna, ministro de Fomento: 'Los puertos ya han perdido empleos por la huelga de los estibadores'"; "Tragedia en el ruedo: muere Iván Fandiño tras una cogida en el sur de Francia".

EL PERIÓDICO: "El PSOE de Sánchez asume el Estado plurinacional"; "Hipercor. 30 años. 21 asesinados por ETA en BCN"; "Londres eleva a 58 los muertos del rascacielos incendiado"; "El Sónar bate récords y pone ya la vista en la 25a edición".