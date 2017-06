Navarro recuerda que la integración no era un criterio básico para la Ejecutiva

Madrid, 17 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda del Congreso y diputada socialista, Micaela Navarro, ha asegurado hoy que la integración no era un criterio básico para conformar la nueva Ejecutiva del partido si bien ha afirmado que hay representación "de todas partes".

En declaraciones a los medios y preguntada por la ausencia de la delegación andaluza, anoche, en las votaciones, Navarro se ha mostrado convencida de que ayer hubo "ausencia y presencia de todo el mundo".

Sobre el hecho de que en la Ejecutiva no haya miembros de la candidatura que apoyaba a Susana Díaz, Navarro ha insistido en que hay representantes "de todos los sitios. No creo que estén contando de dónde tiene que haber y de dónde no".

Navarro ha considerado "natural" que todos quieran verse reflejados en el equipo pero también ha afirmado que no tiene dudas de que la nueva Ejecutiva realizará un trabajo que llevará al PSOE a tener responsabilidades de Gobierno.

Ha hecho hincapié en que España necesita un PSOE que vuelva a apostar por los derechos y las libertades, pero también por la gente para que "las familias puedan vivir dignamente".