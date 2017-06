Vara apoya la nueva Ejecutiva de Sánchez, "gente con muchas ganas de hacer cosas"

18/06/2017 - 12:13

El presidente de la Junta de Extremadura y nuevo presidente del Consejo de Política Federal del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha apoyado la nueva Comisión Ejecutiva formada por Pedro Sánchez para la etapa que se inicia en el partido y ha asegurado que está formada por "gente con muchas ganas de hacer cosas".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones antes de acudir a votar las listas presentadas por el secretario general al 39 Congreso para los órganos de dirección, Vara ha recordado que ya se comprometió a apoyar la Ejecutiva que compusiera Sánchez tras ganar las primarias con holgura y que así lo va a hacer.

Ha dicho también que su partido comienza un tiempo nuevo como ha ocurrido en otras ocasiones en la historia socialista. "En mayo se votó cambio, pero el PSOE ha tenido muchos cambios", ha añadido.

Fernández Vara ha insistido en que la plurinacionalidad que defiende Sánchez no afecta a la unidad de España ni a la soberanía nacional, "que se dejó claro que no se toca", y que no es muy distinto de lo que dice la Constitución.

En unas breves declaraciones, también Patxi López ha sido preguntado por la ausencia de integración en la Ejecutiva de los afines a Susana Díaz, perdedora de las primarias frente a Sánchez. "La integración no es sólo cuestión de nombres sino también de voluntades y estoy seguro de que la va a haber", ha agregado.