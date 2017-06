Parlon (PSC) sobre Ejecutiva PSOE:"Quienes no están es porque no han querido"

Madrid, 18 jun (EFE).- La dirigente del PSC y nueva secretaria de Cohesión Social e Integración del PSOE, Núria Parlon, ha asegurado hoy que quienes no están representados en la Ejecutiva, en relación a sectores de Susana Díaz, es "porque no han querido", ya que Pedro Sánchez ha "intentado integrar a todas las sensibilidades".

Además de Parlon, el PSC tendrá otros dos miembros en la Ejecutiva Federal del PSOE: el alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, responsable en Cataluña de las dos últimas campañas de primarias de Sánchez, será el secretario de Industria, Turismo y Comercio; y el aranés Paco Boya, exsenador, exdiputado del Parlament y exsíndico de Arán, que ocupará la Secretaría de Montaña, de nueva creación.

En declaraciones a su llegada al acto que cerrará el 39 Congreso Federal del PSOE hoy en Madrid, Parlon ha mostrado su "satisfacción" por formar parte de la nueva dirección y por el desarrollo de un congreso del cual el socialismo "sale reforzado", en un "proceso de reavivamiento de su funcionamiento democrático".

En este sentido, ha considerado que el PSOE debe construir a partir de ahora una "oposición responsable, pero también combativa" para "desbancar al PP del Gobierno".

Preguntado sobre el hecho de que la nueva ejecutiva no tenga ningún dirigente afín a Susana Díaz, Parlon ha asegurado que el secretario general electo, Pedro Sánchez, ha "intentado integrar en la ejecutiva a todas las sensibilidades": "Todas las opciones de cada una de las candidaturas son respetables y, si no están, es porque no han querido", ha sugerido.

A su juicio, "ha habido una voluntad de representatividad de todas las voluntades que existen en el partido y la prueba más clara es que Patxi López se ha sumado y no con un área menor, sino una trascendental en los próximos meses para plantear un modelo territorial con una propuesta claramente diferenciada del PP y del independentismo", ha afirmado la alcaldesa gramanense.

Para Parlon, el reconocimiento a la plurinacionalidad en la ponencia política del congreso supone que el partido se "diferencia de un PP que ha abonado el conflicto y la frustración en Cataluiña, pero también diferenciarse del callejón sin salida en que está instalada la Generalitat".

En lo relativo a su secretaría de Cohesión Social e Integración, ha opinado que es "un eje fundamental que da cuerpo al ADN del socialismo", ya que acoge por un lado "todas las políticas sociales, educación y universidades", pero también tiene el reto de "ir de la mano del activismo social para poner en el centro de la política publica la igualdad de oportunidades y la justicia social".

"El PSC puede estar muy contento de su representatividad dentro de la Ejecutiva. La campaña que hemos hecho se ha visto reflejada por la voluntad de Sánchez de reflejar en los órganos de gobierno del partido esta pluralidad que representamos. Estamos agradecidos y satisfechos", ha sentenciado la dirigente catalana.