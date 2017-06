El portavoz en el Parlamento asturiano alerta de que el sectarismo será la pauta

Madrid, 18 jun (EFE).- El portavoz socialista en el Parlamento asturiano, Fernando Lastra, ha asegurado hoy, tras conocer la composición del Comité Federal, que, de mantenerse ese comportamiento por parte de la nueva Ejecutiva, el PSOE se encamina hacia un partido "donde la exclusión y el sectarismo van a ser la pauta".

Lastra, que forma parte del sector que respaldó a Susana Díaz en las elecciones primarias, ha asegurado que se trata de "la primera vez" que una dirección política no negocia la composición de un órgano de control como es el Comité Federal "que representa la pluralidad del partido".

El portavoz socialista en la Cámara asturiana, que ayer defendió la enmienda en contra del reconocimiento del carácter plurinacional de España, se ha expresado así después de que los cinco puestos asignados a la FSA-PSOE en el máximo órgano entre congresos del PSOE hayan correspondido a dirigentes afines a Pedro Sánchez.

Tras recordar que el sector del que forma parte obtuvo el 40 por ciento de los votos en las primarias en Asturias, Lastra ha lamentado que no haya habido "ninguna iniciativa ni vocación de acordar nada y eso es un mal síntoma" dado que refleja una manera de actuar "que ni gusta ni conviene ni es lo que partido en Asturias espera de esta nueva etapa".

"Se habla mucho de participación, pluralidad y respeto interno en el partido a las opiniones distintas, pero se actúa excluyendo", ha apuntado tras señalar que las "etapas nuevas" deberían abrirse desde la "generosidad" y el respeto a la pluralidad.

Lastra ha asegurado entender que Sánchez elija a la Ejecutiva "que le parezca" dado que es el secretario general el que debe decidir sobre ese órgano de dirección, pero uno como el Comité Federal "de participación y control" debe ser "plural" y evitar esta circunstancia constituye, a su juicio, "un mal principio".

Por su parte, el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, uno de los dirigentes sanchistas que suena como posible candidato para optar a sustituir a Javier Fernández al frente de la FSA-PSOE, ha rechazado estas afirmaciones y ha asegurado que la composición del Comité Federal se pactó con la dirección del PSOE andaluz.

A su juicio, del 39 Congreso Federal el PSOE sale "con un nuevo proyecto para este país" con un nuevo modelo de organización que sitúa al partido "en el siglo XXI" y que "reconduce" algunas decisiones que la militancia había visto como "erróneas".

"Lo importante no es tanto competir por quien va o no va por tribus o por pactos de mesa camilla", ha apuntado Barbón tras subrayar que "no hay aparato que pueda con el poder de la militancia" y defender que los elegidos para el Comité Federal "representan muy bien el sentir mayoritario" del PSOE asturiano.

Tras recordar que la FSA-PSOE nunca tuvo tantos miembros elegidos por el Congreso en dicho órgano, Barbón ha destacado la presencia en la dirección nacional del partido de tres dirigentes asturianos como Adriana Lastra (Vicesecretaría General), Hugo Morán (Transición Ecológica de la Economía) y María Luisa Carcedo (Sanidad y Consumo).