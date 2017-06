Zoido garantiza la coordinación policial en Cataluña y pide sensatez a quienes "juegan a la política" con la seguridad

18/06/2017 - 14:16

"La no celebración de la Junta de Seguridad no supone riesgo alguno de descoordinación", defiende el ministro

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha garantizado este domingo la "coordinación operativa" entre las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra y ha pedido "sensatez" a quienes quieren "jugar a hacer política" con sus críticas por la no convocatoria de la Junta de Seguridad en Cataluña.

"Para el Ministerio del Interior la seguridad de los catalanes es la prioridad", ha explicado Zoido en declaraciones a Europa Press. "Hago una llamada a la sensatez a quienes juegan a hacer política con unos dispositivos de seguridad que seguirán funcionando con total plenitud", ha añadido.

El ministro ha reconocido su "sorpresa por las protestas sin solución de continuidad" de diferentes dirigentes catalanes, una vez que se celebró el pasado 14 de junio la Junta de Seguridad en el País Vasco. Zoido ha recordado que la Junta de Seguridad es un órgano político que precisa de un clima adecuado para que sea convocado.

En el caso de Cataluña, la última reunión tuvo lugar en marzo de 2009, a pesar de lo cual ha existido "plena coordinación en el 100% de las funciones de las fuerzas de seguridad", según Zoido. "Si durante más de ocho años ambas partes no han sido capaces de encontrar ese clima de consenso y convergencia de esfuerzos para celebrar la Junta de Seguridad, de lo que se trata ahora es de encontrar el momento más adecuado", ha defendido.

El titular del Interior ha insistido en que la seguridad en Cataluña "está salvaguardada de cualquier tipo de coyuntura" porque el plano operativo depende de órganos subordinados a la Junta de Seguridad, concretamente la Comisión Técnica y las Subcomisiones Técnicas de Coordinación, formados exclusivamente por miembros de las fuerzas de seguridad de ambas administraciones.

"Éstas últimas se vienen reuniendo muy frecuentemente para abordar ámbitos específicos del trabajo policial, como la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada o la actividad operativa. A estos órganos técnicos acuden los responsables en esas tareas de cada Cuerpo policial que opera en Cataluña, ya sean Mossos, Policía Nacional o Guardia Civil", ha indicado Zoido.

El ministro también ha recordado que los Mossos d'Esquadra vienen asistiendo regularmente a las reuniones de valoración de la amenaza terrorista que se celebran en Interior, en las que se analiza el nivel de riesgo de comisión de atentado y se deciden las medidas de carácter preventivo que deben arbitrarse para incrementar la seguridad.

"La no celebración de la Junta de Seguridad no supone riesgo alguno de descoordinación, puesto que la coordinación operativa está garantizada por los órganos técnicos de coordinación que se reúnen frecuente y regularmente", ha insistido Zoido. "No todo vale en política y menos en materia de seguridad", ha concluido.