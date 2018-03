Debate Navarra.- Erro (IUN) critica un Gobierno "sin ideas" y "contradictorio" y pide una rectificación de las políticas

6/11/2008 - 14:43

El portavoz de IUN en el Parlamento de Navarra, Ion Erro, afirmó hoy que el Gobierno foral no tiene ideas, es "contradictorio", y se mueve por "intereses partidistas". Un Gobierno, añadió, "sin control" y que no cumple los mandatos parlamentarios. Con motivo del Debate sobre el Estado de la Comunidad, Erro pidió una rectificación de la política de "derechas".

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

"Es necesaria la alternativa en Navarra, un cambio progresista y de izquierdas, hoy más lejano por la actitud del PSN", dijo el parlamentario, que abogó por impulsar la igualdad, la solidaridad y la participación ciudadana. "No se necesita un Gobierno para los privilegiados", agregó.

Erro, que se solidarizó con los afectados por el atentado en la Universidad de Navarra, recriminó al presidente en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que echó de menos en su intervención una valoración positiva de la unidad de todas las fuerzas del Parlamento en la condena del atentado.

Rechazó que el Gobierno, ante una situación económica de "magnitudes desconocidas", está sumido en una "importante" crisis política que a su juicio le lleva a "priorizar" sus acciones en resolver el conflicto entre UPN y PP. "Y eso no es lo que ocupa y preocupa a los ciudadanos", sentenció.

"Ese es el elemento más negativo de lo que es el ejercicio del Gobierno en favor de intereses partidistas frente al interés del conjunto de la sociedad", criticó, y añadió que se ha desvelado además un "pacto" entre UPN y PSOE. "Ese pacto oculto se ha convertido en el pacto explícito, en el cambio de cromos donde ambos pretenden beneficiarse", dijo.

Censuró así que UPN aspira a "perpetuarse" en el poder y el PSN "renuncia" al cambio político en Navarra "con el interés de rentabilizar electoralmente su giro al centro político".

Para Erro, el Ejecutivo foral no tiene ideas y recordó que en quince meses ha remitido ocho proyectos de ley. Criticó además que rechaza propuestas en avances sociales como el reconocimiento al derecho subjetivo a la vivienda, la universalización del ciclo 0-3 años, al rechazo a la financiación a la enseñanza que segrega, a la modificación del vascuence, entre otros.

Es también, dijo, un Gobierno "contradictorio". Tiene posiciones "contradictorias", indicó, en la postura ante los Presupuestos Generales del Estado, en financiación de los libros del texto o en política económica. "Contradicciones que no clarifican la acción de Gobierno", apuntó.

Erro manifestó que la crisis económica ha puesto en cuestión el modelo económico. En su opinión en Navarra está afectando de "forma importante. "Navarra va mal y el Gobierno está superado", dijo, para criticar que se ha pasado a tener las tasas más altas de desempleo, "luego quiere decir que era un empleo descualificado, sin valor añadido", lo que requiere, expuso, cambios de política.

A su juicio, la crisis "quiere estar soportada" en los trabajadores, "es voluntad del Gobierno que la paguen los trabajadores", cuando, señaló, es necesario que el Ejecutivo defienda a los asalariados. "Un Gobierno que se acerque a las fábricas y baje a la calle", apuntó.

Habló también de los Presupuestos para 2009 y rechazó "serios" recortes en el gasto social. "UPN sigue haciendo la misma política que en los últimos 17 años, una política de derechas; es un Gobierno duro con las políticas sociales", sostuvo.

"Ante esta situación de recorte, nos encontramos con partidas de incrementos de conciertos con la sanidad privada, que aumenta un 24 por ciento", expuso, para añadir que se vulnera el pacto educativo. "Tenemos un gasto educativo congelado en 3,5 por ciento del PIB", cifras por dejado de Europa, señaló.

Ion Erro manifestó que para apostar por el estado de bienestar hace falta dinero y que en las cuentas para 2009 descienden los presupuestos en Administración Local, Vivienda, Medio Ambiente y Cultura.

El portavoz de IUN, que criticó igualmente la "nula sensibilidad ambiental" del Ejecutivo, manifestó que el Gobierno no tiene control. Señaló así que no cumple mandatos del Parlamento. "Nos preocupa que pretende reírse del Parlamento", dijo, para añadir que la Cámara "no controla la acción del gobierno" porque "pretenden referenciar la política navarra en acuerdos extrainstituciones, partidistas entre UPN y PSN".